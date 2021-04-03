Мнение: Февральская Революция Открыла Дорогу Октябрю
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Февральская Революция Открыла Дорогу Октябрю
Смешное у Равида Гора.
Сенсация! Раскрыт истинный смысл, который Толкин вложил в имена своих персонажей:
Азог – Алое Знамя Отцов Героев
Арагорн – Авангард рабочих – гордость народа;
Арвен – Армия Революции ведет народ;
Беорн – Большевики охраняют Родину;
Бильбо – Брат Ильича – борец;
Боромир – Борьба освобождает мир;
Галадриэль – гражданские активисты-ленинцы активно добиваются решительной индустриализации экономики ленинизма;
Гимли – Гигант мысли Леонид Ильич;
Гэндальф – Гений Энгельса дал Ленину философию;
Горлум – голос и образ революционного ленинского учения молодёжи;
Исилдур- история Сталина и Ленина даёт уроки Революции.
Леголас – Ленин гордится латышскими стрелками;
Саурон – Советская Армия у Родины опора и Надежда;
Саруман – совет активистов Румынии агитирует народ;
Сэм – Сталин, Энгельс, Маркс;
Трандуил – Трансцендентный дуализм Ильича;
Фарамир – фабрики рабочим мира;
Феанор – Февраль – акт начала Октябрьской Революции;
Фродо – философия Революции определяет дела и обличье;
Элронд – ЭЛектрификация Рабочего Общества Народных Дружин;
Эовин – Экспроприация отнятого во имя народа;
Эру – Энгельс рабочих учит.
Плюс там же народ креативит в камментах:
Бомбадил – БОМба Данная ИЛьичем
Орк – Особо Расчётливый Капиталист
Балрог – Балтийские Рабочие Осуждают Гитлера!
Трандуил – ТРудовая Агитация Народа Для Успеха Ильича
Мордор – Мировой Отряд Революционно-Демократического Объединения Рабочих
Рохан – Революционный Отряд Хозяев Аграрных Наделов
Мория – Марксизм – Основа Революционной Индустриализации Якутии
Орк — Отважный Революционер Котовский.
Саурон — Сребролюбивой Англии У Революционеров Ответ: НЕТ!
Пиппин – ПИонерия Помнит Первый ИНтернационал.
Гондор – Гением Отца Народов Даруется Освобождение Русскимъ
Фроде – Февральская Революция Открыла Дорогу Октябрю.
https://www.facebook.com/ravid.gor/posts/4222539191104250 – цинк
С Бомбы данной Ильичем посмеялся. Вот почему так часто в экранизациях "Властелина Колец" так часто вырезают Тома Бомбадила.
Видимо это последствия недавно найденной пленки https://colonelcassad.livejournal.com/6671068.html с "Властелином Колец 1991" года.
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Источник: Colonel Cassad
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