Мнение: Февральская Революция Открыла Дорогу Октябрю

Февральская Революция Открыла Дорогу Октябрю

Смешное у Равида Гора.

Сенсация! Раскрыт истинный смысл, который Толкин вложил в имена своих персонажей:

Азог – Алое Знамя Отцов Героев

Арагорн – Авангард рабочих – гордость народа;

Арвен – Армия Революции ведет народ;

Беорн – Большевики охраняют Родину;

Бильбо – Брат Ильича – борец;

Боромир – Борьба освобождает мир;

Галадриэль – гражданские активисты-ленинцы активно добиваются решительной индустриализации экономики ленинизма;

Гимли – Гигант мысли Леонид Ильич;

Гэндальф – Гений Энгельса дал Ленину философию;

Горлум – голос и образ революционного ленинского учения молодёжи;

Исилдур- история Сталина и Ленина даёт уроки Революции.

Леголас – Ленин гордится латышскими стрелками;

Саурон – Советская Армия у Родины опора и Надежда;

Саруман – совет активистов Румынии агитирует народ;

Сэм – Сталин, Энгельс, Маркс;

Трандуил – Трансцендентный дуализм Ильича;

Фарамир – фабрики рабочим мира;

Феанор – Февраль – акт начала Октябрьской Революции;

Фродо – философия Революции определяет дела и обличье;

Элронд – ЭЛектрификация Рабочего Общества Народных Дружин;

Эовин – Экспроприация отнятого во имя народа;

Эру – Энгельс рабочих учит.

Плюс там же народ креативит в камментах:

Бомбадил – БОМба Данная ИЛьичем

Орк – Особо Расчётливый Капиталист

Балрог – Балтийские Рабочие Осуждают Гитлера!

Трандуил – ТРудовая Агитация Народа Для Успеха Ильича

Мордор – Мировой Отряд Революционно-Демократического Объединения Рабочих

Рохан – Революционный Отряд Хозяев Аграрных Наделов

Мория – Марксизм – Основа Революционной Индустриализации Якутии

Орк — Отважный Революционер Котовский.

Саурон — Сребролюбивой Англии У Революционеров Ответ: НЕТ!

Пиппин – ПИонерия Помнит Первый ИНтернационал.

Гондор – Гением Отца Народов Даруется Освобождение Русскимъ

Фроде – Февральская Революция Открыла Дорогу Октябрю.

https://www.facebook.com/ravid.gor/posts/4222539191104250 – цинк

С Бомбы данной Ильичем посмеялся. Вот почему так часто в экранизациях "Властелина Колец" так часто вырезают Тома Бомбадила.

Видимо это последствия недавно найденной пленки https://colonelcassad.livejournal.com/6671068.html с "Властелином Колец 1991" года.

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