Facebook решил изменить правила модерации

В социальной сети Facebook будут изменены правила модерации. Об этом официально объявили представители компании.

В частности, пользователи получают право самостоятельно определять, кто из читателей их постов сможет писать под ними комментарии. Также участники общения в соцсети получат возможность менять настройки.

Еще одно нововведение дает право пользователям менять ленту новостей, используя либо хронологическую, либо алгоритмическую настройку. Наконец, можно выбирать участников, которые будут отображаться в самой ленте. По мнению разработчиков, внедренные изменения помогут сделать общение в Facebook более комфортным, поскольку можно будет выбрать наиболее подходящий для себя режим и избавиться от навязчивых и раздражающих сообщений.