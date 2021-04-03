 

Facebook решил изменить правила модерации

03.04.2021, 5:10, Новости дня
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В социальной сети Facebook будут изменены правила модерации. Об этом официально объявили представители компании.

В частности, пользователи получают право самостоятельно определять, кто из читателей их постов сможет писать под ними комментарии. Также участники общения в соцсети получат возможность менять настройки.

Еще одно нововведение дает право пользователям менять ленту новостей, используя либо хронологическую, либо алгоритмическую настройку. Наконец, можно выбирать участников, которые будут отображаться в самой ленте. По мнению разработчиков, внедренные изменения помогут сделать общение в Facebook более комфортным, поскольку можно будет выбрать наиболее подходящий для себя режим и избавиться от навязчивых и раздражающих сообщений.



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