 

Названы самые популярные в РФ мессенджеры

03.04.2021, 5:10, Новости дня
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Эксперты «Ромира» назвали десятку самых популярных в РФ мессенджеров. Как оказалось, в данном рейтинге показатели WhatsApp вдвое выше, чем у Viber.

Также в десятке самых востребованных названы мессенджеры Instagram и «ВКонтакте». Общение на страницах самого Facebook российских пользователей привлекает настолько мало, что данная возможность оказалась внизу списка.

Также россияне активно используют возможность посылать сообщения через YouTube, «Почта Mail.ru», «Яндекс» и «Сбербанк Онлайн». Telegram, «Одноклассники», Avito, AliExpress и некоторые другие ресурсы названы малоперспективными. Главной проблемой Viber названо отсутствие достаточного количества молодой аудитории.



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