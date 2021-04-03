Названы самые популярные в РФ мессенджеры

Эксперты «Ромира» назвали десятку самых популярных в РФ мессенджеров. Как оказалось, в данном рейтинге показатели WhatsApp вдвое выше, чем у Viber.

Также в десятке самых востребованных названы мессенджеры Instagram и «ВКонтакте». Общение на страницах самого Facebook российских пользователей привлекает настолько мало, что данная возможность оказалась внизу списка.

Также россияне активно используют возможность посылать сообщения через YouTube, «Почта Mail.ru», «Яндекс» и «Сбербанк Онлайн». Telegram, «Одноклассники», Avito, AliExpress и некоторые другие ресурсы названы малоперспективными. Главной проблемой Viber названо отсутствие достаточного количества молодой аудитории.