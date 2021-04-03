Guardian – Иран и США «на верном пути» к возвращению в ядерную сделку

Иран и США находятся на верном пути по возвращению к соблюдению иранской ядерной сделки, пишет The Guardian, ссылаясь на слова посла РФ в Вене Михаила Ульянова, сказанные после дистанционных переговоров Совместной комиссии. Отмечается, что представители Ирана и США согласовали личную встречу, которая пройдёт в Вене на следующей неделе.



Reuters

Иран и США находятся на верном пути по возвращению к соблюдению условий иранской ядерной сделки, пишет The Guardian, ссылаясь на заявление российской стороны, сделанное после дистанционных переговоров Совместной комиссии. При этом в Москве отметили, что добиться прогресса всё равно будет непросто.

Позитивным сигналом стало то, что представители Тегерана и Вашингтона согласились на личную встречу, которая состоится в Вене в грядущий вторник. Как напоминает издание, Совместная комиссия, состоящая из Германии, России, Франции, Великобритании, Китая и ЕС, проводит наблюдение за выполнением условий иранской ядерной сделки (СВПД).

Посол РФ в Австрии Михаил Ульянов отметил, что встреча Совместной комиссии прошла в деловом формате. «Такое ощущение, что мы на верном пути, но предстоящий путь не будет простым и потребует больших усилий», — приводит The Guardian слова Ульянова. Он также отметил, что позиция американской стороны претерпела значительные изменения.

Издание напоминает, что Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки в 2018 году, усилив санкционное давление на Иран, с целью вынудить исламскую республику к пересмотру условий сделки. Тегеран, в свою очередь, заявил, что не будет вести переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока США не вернутся в сделку. С тех пор многочисленные закулисные переговоры оставались безрезультатными, а первые действия администрации Джо Байдена производили впечатление, что возвращение в ядерную сделку не является для США приоритетом.

Теперь же пресс-секретарь Госдепа США заявил, что дистанционные переговоры стали шагом в верном направлении, пишет The Guardian. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что, как только США снимут санкции, Иран также вернётся к полному соблюдению условий сделки.

Как пишет The Guardian, самыми очевидными действиями США по нормализации отношений стали бы отзыв своего вето на кредитование Ирана в МВФ, а также разморозка иранских активов в банках Южной Кореи и прочих стран. Оба этих шага достаточно просты и не требуют одобрения со стороны конгресса. Некоторые эксперты надеялись на то, что администрация Байдена пойдёт на быструю отмену антииранских санкций в рамках помощи иранскому реформистскому движению, однако Вашингтон по ряду причин избрал более медленный подход.