Эксперт – Варшава может судиться с «Газпромом» годами, но она не в состоянии остановить «Северный поток — 2»

Как бы горько ни было это осознавать, но на настоящий момент у Польши нет в руках реального правового рычага влияния на судьбу газопровода «Северный поток — 2», уверен эксперт по вопросам энергетики Матеуш Кубяк. В беседе с порталом Biznes Alert он предлагает единственную альтернативу — убедить США разрешить Варшаве присоединиться к возможным американско-немецким консультациям.



Reuters

Пока всё ещё неизвестно, решится ли администрация Джо Байдена на расширение санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». Согласно неофициальной информации, такое решение может быть принято в середине мая, но пока этого не произошло, российская баржа «Фортуна» вовсю продолжает строить газопровод, а с целью прокладки недостающего участка по морскому дну в исключительной экономической зоне Дании вскоре к ней присоединится «Академик Черский». «Газпром» уже заявил, что степень готовности проекта превышает 90%, пишет Biznes Alert.

«Возможный успех «Северного потока — 2» будет означать, что Украина утратит своё транзитное значение. Вполне вероятно, что с годами интерес к украинскому вопросу в Западной Европе будет только падать. Кроме того, строительство «Северного потока — 2» сказывается на состоянии как трансатлантических отношений, так и отношений внутри самого ЕС. Этот вопрос уже вносит раскол в союзнические отношения, и впредь он будет таким. Но даже в случае фиаско проекта, это сможет привести к дополнительным конфликтам между союзниками по обе стороны Атлантического океана. Впрочем, следует ожидать споров между странами и в случае успешного завершения проекта», — заявил в интервью порталу эксперт по вопросам энергетики Матеуш Кубяк.

Он объясняет это тем, что «Северный поток — 2» непременно увеличит зависимость Запада от российского газа, усилит влияние Кремля в Европе и тем самым поставит под удар его энергетическую безопасность. «В случае запуска «Северного потока — 2» изменениям будет подвергнута вся архитектура газовых потоков в регионе. Транзит через Украину и Словакию будет ограничен, российский газ будет поступать прямо на Запад от Польши — и он, по сути, окружит Центральную и Восточную Европу», — добавляет эксперт. Он также обращает внимание на укрепление роли россиян в качестве главного поставщика газа в регион, ведь они получат дополнительную гибкость и смогут в большей степени влиять на региональный рынок, хотя на данный момент и неизвестно, в каком режиме будет проводиться запуск газопровода и какие будут объёмы пересылаемого газа.

В беседе Матеуш Кубяк напоминает также о штрафах польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении «Газпрома» на сумму $7,6 миллиардов и более чем на $61 миллионов в отношении европейских компаний Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, выступающих в качестве партнёров в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Российская сторона обжаловала это решение, но эксперт уверен, что эти судебные разбирательства не скажутся серьёзным образом на завершении строительства этого проекта. «Это решение никоим образом не повлияло на какие-либо обязывающие решения инвесторов по самому проекту. Решение UOKiK было обжаловано российской стороной и другими европейскими компаниями, которые участвуют в финансировании строительства газопровода. Рассмотрение исков в отдельных инстанциях скорее всего будет длиться годами, но физически на прогрессирующее строительство это никак не сказывается», — добавляет он.

Эксперт отчётливо даёт понять, что на сегодняшний день у Польши фактически нет возможности повлиять на ход реализации этого проекта. Единственное, что она может попытаться сделать, так это присоединиться к переговорам между США и Германией, о которых сейчас много говорится.

«Ввиду заверений американской администрации мы, будучи важным союзником Соединённых Штатов, также должны участвовать в этих консультациях. Однако это закулисные переговоры, и мы не знаем, в какой степени Польша сможет принимать в них участие. Тем не менее это наш единственный косвенный путь хоть как-то повлиять на будущее проекта «Северный поток — 2», — резюмирует в интервью порталу Biznes Alert польский эксперт по вопросам энергетики Матеуш Кубяк.