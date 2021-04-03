Le Figaro – родственники умершей после вакцинации француженки готовят иск о «непредумышленном убийстве»

Семья 38-летней женщины, умершей в Тулузе от тромбоза после вакцинирования препаратом AstraZeneca, подаст иск по обвинению в «непредумышленном убийстве», пишет Le Figaro. Как пояснил адвокат истцов, иск будет подан против неустановленного лица с целью получения информации о причине смерти француженки. При этом, по заверениям защитника, у семьи жертвы нет задачи «пригвоздить к позорному столбу» больницу или лабораторию.



Reuters

Семья 38-летней женщины, умершей от тромбоза 29 марта в Тулузе, решила подать иск против неустановленного лица по обвинению в «непредумышленном убийстве», пишет Le Figaro со ссылкой на региональные СМИ. В интервью радиостанции France Bleu адвокат семьи Этьен Буаттин объяснил требование провести судебно-медицинскую экспертизу желанием «пролить свет на причину смерти и возможную связь между этой смертью и инъекцией вакцины AstraZeneca».

При этом, как пояснил защитник, цель истцов состоит не в обвинении, а в получении информации. По его словам, речь не идёт о том, чтобы «пригвоздить к позорному столбу» больницу или лабораторию. Адвокат также консультирует семью студента-медика из Нанта, умершего 18 марта — через несколько дней после вакцинации тем же препаратом.

Как передаёт газета, женщина, работавшая социальным ассистентом в медико-образовательном институте, была вакцинирована незадолго до временной приостановки использования вакцины AstraZeneca в середине марта. По данным нескольких источников в Тулузе, у неё не наблюдалось особых проблем со здоровьем, однако после вакцинации состояние её ухудшилось. Пациентка была госпитализирована в больницу Пюрпан в Тулузе и введена в искусственную кому.

26 марта Национальное агентство по лекарственным средствам Франции подтвердило существование «в редких случаях» редкого риска атипичного тромбоза, связанного с применением вакцины против COVID-19 производства компании AstraZeneca, подчеркнув, что баланс преимуществ и рисков остаётся «благоприятным».