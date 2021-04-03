Мнение: О большой беде с Алексеем Навальным

Чисто по-человечески, это действительно большая беда.

И чисто политически тоже. Как говорят некоторые, карма настигла. И, возможно, последний жест отчаяния бывшего оппозиционного лидера, а ныне «узника совести», заключённого ИК-2 во Владимирской области Алексея navalny Навального связан не только с изнурительными болями в защемлённом нерве спины. Но и с той болью, что стократ сильнее…

Если говорить о политике, «проект Навальный» (а был ли он на самом деле?), можно считать провальным. По утверждениям аналитиков, #статистика поисковых запросов стала достаточно сурова в отношении Алексея Навального. За 2 месяца, согласно Яндексу, интенсивность интереса к нему упала в 9 раз. А к митингам в его поддержку – в 25 раз. И такое же сокращение идёт ко всем другим публичным персонам, связанным с Алексеем Навальным:

– Леонид Волков – сокращение в 4 раза.

– Юлия Навальная – сокращение в 3 раза.

– Любовь Соболь – сокращение в 9 раз.

Статистика трафика ресурсов FBK и navalny.com – так же пессимистична.

Контрастом на этом фоне выглядит Илья Яшин – сокращения нет. Как было так и есть 12 тысяч запросов в месяц. Но он дистанцировался от Алексея Навального ещё в прошлом году.

Кроме того, у штаб-офицера Леонида Волкова, слившего январский протест, наметились проблемы с набором 500 тыс. подписантов под апрельской протестной акцией «Движения Навального» и это становится критичным. Недавний бренд утратил популярность.

Но это ещё не всё. Ходят слухи, что и на личном фронте у Алексея Навального – полный крах. Якобы верная «жена декабриста» Юлия Навальная отказалась превращаться в российский вариант Светланы Тихановской. И выбрала интересы семьи: последняя запись в её Инстаграме связана не с голодовкой мужа, а с Днём рождения сына. Который она отметила вместе с ним в Германии. Говорят, в Москву Юлия уже не вернётся…

Некоторые комментаторы вообще говорят об измене и предстоящем разводе. Доверия этим источникам очень мало. Но пока реальные дела, по крайней мере, их информацию не опровергают.

Изначально всё, что формировалось вокруг Алексея Навального, ориентировалось строго на его персону. Всё движение было 100% вождистским и любые несогласные моментально изгонялись, как эффективный менеджер Максим maxkatz Кац.

Неужели теперь пришёл час расплаты?

И кто же тогда будет новым лицом российской оппозиции?

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