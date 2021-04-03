Мнение: Нападение на Капитолий 02.04.2021

Два человека погибли во время попытки прорыва через периметр охраны Капитолия в Вашингтоне.

Неизвестное лицо на легковом автомобиле врезалось в ограждение, после чего нападавший вышел из машины и ранил ножом двух полицейских охранявших периметр. Один из них позднее скончался. Нападавший был застрелен другими полицейскими. Причины произошедшего нападения пока неизвестны, но уже вовсю раскручивается тезис о "внутреннем терроризме", хотя начальник столичной полиции заявил, что не считает это террористическим актом.

После гибели двух человек, Капитолий снова временно заблокировали.

Очень удобная история, чтобы и дальше не убирать войска из центра Вашингтона.

Никого уже особо и не смущает, что центр столицы "самой свободной страны мира" набит вооруженными военными.

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