 

Мнение: Нападение на Капитолий 02.04.2021

03.04.2021, 4:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Два человека погибли во время попытки прорыва через периметр охраны Капитолия в Вашингтоне.
Неизвестное лицо на легковом автомобиле врезалось в ограждение, после чего нападавший вышел из машины и ранил ножом двух полицейских охранявших периметр. Один из них позднее скончался. Нападавший был застрелен другими полицейскими. Причины произошедшего нападения пока неизвестны, но уже вовсю раскручивается тезис о "внутреннем терроризме", хотя начальник столичной полиции заявил, что не считает это террористическим актом.
После гибели двух человек, Капитолий снова временно заблокировали.

Очень удобная история, чтобы и дальше не убирать войска из центра Вашингтона.
Никого уже особо и не смущает, что центр столицы "самой свободной страны мира" набит вооруженными военными.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Для снижения цен на билеты в эконом-классе «Аэрофлота» появится гравитационный туалет

23.11 / В Петербурге пьяный угонщик устроил смертельное ДТП

07.09 / Инсайдеры о реакции Анджелины Джоли на новый роман Брэда Питта: “Она просто в ярости”

09.08 / Медики назвали три суперпродукта, очищающих сосуды от холестерина

18.03 / Мнение: Хроника противостояния Роскомнадзора и Твиттера

26.01 / Нос – Личное мнение

18.10 / Мнение: Код палача

09.01 / Gucci выиграл тендер на поставку костюмов для Ленина

20.07 / Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

26.08 / Дмитрий Дибров рассказал об интимной жизни с молодой супругой Полиной и предназначении “тайной” комнаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)