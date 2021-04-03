Мнение: Зачем приезжала Бутина?

Вокруг Навального клубится какая-то муть и жуть. Внезапно у него в колонии начались какие-то жуткие боли в спине (похоже на защемление?), теперь боль отдает в ноги – при этом его не лечат и отказываются допускать к нему врача. Откуда эти боли в спине – возможно, это такие последствия отравления. Человек три недели пролежал в коме, его отравили каким-то боевым ОВ – может быть, это как раз и на позвоночнике сказывается.

В общем, вы все уже знаете – он объявил голодовку, требуя допустить к нему врача с лекарствами (какие тут могут быть лекарства? Скорее всего, обезболивающие).

Но вместо врача к нему допустили почему-то Марию Бутину – ту самую нашу “разведчицу”, которая отсидела чуть ли не год в американской тюрьме, а теперь ее взяли на работу в RT. Навальный встретил Бутину крайне враждебно (о чем она обиженно сообщила в своем Телеграме). Запись Бутиной вообще-то стоит привести, это что-то с чем-то:

“Увидев меня в отряде, А.Навальный сразу кинулся оскорблять. При этом могу сказать, что А.Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен.

Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать» не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США. Пообщалась с другими сидельцами, которые подтвердили, что никого из них «не будят ежечасно в целях контроля». Побудки по ночам по факту оказались обычным обходом, который делают надзиратели во всех тюрьмах мира.

С другой стороны сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением А.Навального, который весь день “лежит как барин”, «за собой не убирает».

Я даже задала ему вопрос – понимает ли он разницу между тюрьмой и санаторием? Я внимательно осмотрела колонию. Она практически образцовая и в сравнении с тем, что мне приходилось видеть, скорее напоминает пионерский лагерь.

Условия содержания аскетичные, но приемлемые”.

Все это само по себе производит КРАЙНЕ странное впечатление. Что сделала Бутина? Она фактически рассказала все то же самое, что рассказывали Навальный и его сторонники – но наоборот. То есть просто механически поменяла все знаки на противоположные… я бы сказал – с особым цинизмом.

Нашел, почему-то в Тик-Токе, тот самый диалог Бутиной и Навального в колонии. Огонь!

“У Навального болят ноги, он еле ходит” – “нет, он ходит абсолютно обычно”.

“Навальный мучается от боли, ему не дают обезболивающих” – “нет, Навальный сам отказался от диклофенака”.

“Навальному не дают спать по ночам” – “нет, он выглядит вполне отдохнувшим”… и т.д. По КАЖДОМУ тезису и по каждой жалобе. Без единого исключения. Вплоть до того, что и колония уже не колония, а практически “пионерский лагерь”. Больше всего это похоже, если вспомнить историю, на “поездку писателей на Беломорканал” в начале 30-х – тогда тоже совписы из СССР приехали со стройки коммунизма и под ласковом надзором кураторов из НКВД написали целую книгу бравурных репортажей про “перековку” бывших врагов народа в сталинском “пионерском лагере” (чуть позже, впрочем, часть этих писателей сама отведала такой “перековки”, а то и просто получила пулю в затылок – не хочу, конечно, ничего подобного для Бутиной).

Выглядит весь этот внезапный перфоманс Бутиной как удивительно грубая и топорная работа. Или даже как некая шифровка “от Алекса Юстасу”. Потому что по сути Бутина написала все так, что невозможно поверить ни единому ее слову. Так, как она пишет – так только дети говорят в приступе противоречия.

– Ну что, мы поедем домой на машинке есть мороженое? – говорит мама, пытаясь подольститься к ребенку, который раскапризничался.

– Нет, – отвечает закусивший удила ребенок. – Мы не поедем, не домой, не на машинке, не есть и никакое не мороженое!!

Бутина прокомментировала сообщения от Навального ровно в таком же стиле.

Но, впрочем, от этой неудавшейся Маты Хари чего-то подобного и стоило ожидать.

Что по настоящему удивляет – это отсутствие Юлии Навальной, причем не только поблизости с колонией мужа, но и вообще в России. Пишут, что она 25 марта как улетела снова в Германию – так обратно и не возвращалась. Хотя муж вдруг разболелся, да еще и на днях объявил голодовку! Вроде, по идее, в такой ситуации она должна была бы быть рядом?

Ничего не понятно… И очень жалко по-человечески Алексея – как-то многовато у него испытаний. Отравление, кома, потом арест, суд, приговор, болезнь, голодовка! Все это – в течение практически полугода.

И вместо реакции – холодное, безучастное равнодушие России.