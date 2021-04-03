Мнение: Два проекта

С определенной точки зрения срыв обстановки на Донбассе и повторение карабахского сюжета для условного Запада сегодня — вполне интересный сценарий с точки зрения одномоментного разрубания большого числа тупиковых процессов. Под условным Западом я, конечно, понимаю пришедшую к власти группу глобалистов-леваков. Точнее, вернувшихся к ней после 4-летнего досадного «простоя» на каденцию Трампа. «Вернувшихся» – не фигура речи, так как команду Байдена во многом формировал Обама, который фактически тащил на себе и предвыборную кампанию нынешнего президента.

Обаму понять можно — он уже не может быть президентом, а возраст и запал еще позволяют участвовать в активной политике. Прямого участия в качестве какого-то должностного лица участие исключено (ну просто потому, что «понижать градус» неправильно — после того, как ты был президентом, никакая другая должность в администрации уже не по чину)

Штаты должны быть обеспокоены навальной политикой Турции, которая сама прямым ходом буквально как бульдозер пытается использовать Донбасс и обострить там игру — но сугубо в своих интересах. Они известны: это Великий Туран и «логистическая сверхдержава». В случае, если турки сумеют самостоятельно, используя Украину как до этого Азербайджан, провести короткую и успешную войну, они сумеют перехватить значимый транзитный коридор в Европу и фактически сделают Южный газовый коридор и транспортный коридор Баку-Стамбул ключевыми логистическими каналами поставок товаров в Европу с юго-восточного направления. При этом турки весьма уверенно чувствуют себя в Ливии, а значит, вдобавок ко всему подбирают под свой контроль еще и коридор из Восточного Средиземноморья в южную Европу.

Можно рассуждать, насколько вообще хватит запала и сил у Эрдогана вести свою партию в том же темпе, но пока у него всё очень даже хорошо. А потому он уже не особо скрывает интерес ни к Средней Азии, ни к Украине одновременно. Что, кстати, свидетельствует о расширившихся возможностях, так как ранее Турция решала проблемы в порядке очереди. Сейчас же готова на одновременное участие в нескольких проектах экспансии.

Вне всякого сомнения, США без восторга наблюдают за упражнениями Эрдогана. Просто потому, что в случае его успеха им придется встраиваться в чужую игру. Кстати говоря, ровно противоположное произошло в Сирии, где американцы перехватили контроль над курдами и вынудили именно Эрдогана встраиваться в ту конструкцию, которую создали они. Теперь у турецкого президента есть неслабый шанс ответить тем же.

Между прочим, буквально сегодня любопытная новость пришла из Армении. Армяне скупо, но довольно определенно сообщили, что под конец войны они обратились к американцам с просьбой оказать им помощь в борьбе против турецких беспилотников. И на их удивление, американцы внезапно согласились такую помощь оказать. Здесь отдельный вопрос по поводу того, что с подобным предложением логично было бы обращаться к формальному союзнику — Кремлю, но по всей видимости, у Кремля с противодействием неважно, да и отношения между Путиным и Пашиняном, мягко скажем, не идеальные. В общем, определенное недовольство США действиями Турции здесь явно просматривается. С помощью, правда, не задалось, так как война была слишком короткой, и уже через неделю было заключено трехстороннее соглашение — аккурат через день после того, как турки показательно снесли российский вертолет в качестве намека другу Владимиру.

В общем, возникает весьма интересная ситуация — за право запустить обострение на Донбассе сейчас соревнуются США и Турция, а Путин бегает и машет руками с криками: алё, я тут, вы меня забыли! И вынужден перемещать войска, чтобы напомнить о себе.

По сути, Турция и США соревнуются в том, кто именно сядет за стол при подписании капитуляции России на Донбассе. То есть — кто именно и какие именно условия будет диктовать Путину. Для Эрдогана критически важно ввести на Донбасс миротворцев, как в Карабахе — с обязательным участием турецких военных в такой миссии. Что даст Турции право на военное присутствие буквально на транзитном коридоре, как это у них получилось в Закавказье. Для Эрдогана крайне важно превратить этот регион из зоны интересов России в зону баланса интересов России и Турции, как это уже получилось на Кавказе и как готовится в Средней Азии. Без такого нового баланса говорить о «логистической сверхдержаве» будет невозможно.

США же получают возможность при подписании капитуляции решить сразу вопрос не только с украинским транзитом и ввести в его зону миротворцев НАТО, но еще и продиктовать условия по Северному потоку-2. Он Эрдогану вообще неинтересен и неважен, а вот для Штатов — очень даже.

Как именно будут развиваться события — вопрос интересный. Украина и Россия в этой конструкции выступают в роли объектов и даже инструментов политики Турции и США. Борьба идет за один из двух возможных проектов и сценариев, и если обострение произойдет, то оба проекта будут бороться между собой изо всех сил. И оба они в таком контексте — совершенно не российские. Кремль попадает в ситуацию, когда от него не зависит практически ничего еще до начала событий.

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