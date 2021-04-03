Стало известно число погибших при крушении поезда в Тайване

В крупнейшей за 40 лет железнодорожной аварии в Тайване погибли 51 человек, 146 человек пострадали. Среди жертв крушения поезда россиян нет.

Авария с поездом Taroko Express №408, следовавшим из города Синьбэй на севере Тайваня в Тайдун на юго-востоке острова, произошла в пятницу в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле «Циншуй» в уезде Хуалянь. Въезжающий в туннель поезд столкнулся с автокраном: погиб 51 человек, по меньшей мере 146 пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стал плохо припаркованный автокран на склоне у железнодорожных путей, откуда он соскользнул и столкнулся с поездом. Второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформировались от ударов о стены туннеля.

«По имеющейся информации, российских граждан среди погибших и пострадавших в крушении поезда на Тайване нет», – приводит РИА «Новости» заявление посольства РФ в Пекине.

Местные власти сообщили, что в аварии погиб один житель Франции, среди пострадавших – два гражданина Японии и один австралиец. Среди погибших – 33-летний машинист поезда Юань Чуньсю и его помощник. Перед гибелью машинист успел включить аварийный тормоз. Сразу после аварии сообщалось, что состав из восьми вагонов рассчитан на 350 пассажиров, но по уточненным данным, на момент аварии было 496 человек, сообщил минтранс страны. Большое число пассажиров объясняется тем, что в субботу начинаются трехдневные выходные по случаю традиционного праздника «Цинмин» или дня поминовения усопших.

По данным правоохранительных органов, водитель автокрана задержан. По версии следствия, он припарковал его на стройке, забыв про ручной тормоз.

Автокран по неустановленной пока причине самопроизвольно начал двигаться вниз по холму, соскользнул вниз и упал на рельсы, после чего столкнулся с ехавшим в южном направлении поездом. Из-за аварии 45 поездов были задержаны в среднем на 94 минуты, что затронуло более 15 тысяч пассажиров. Управлению железных дорог страны понадобится около семи дней, чтобы расчистить место происшествия и возобновить движение на участке, где произошла авария.

Замминистра транспорта и коммуникаций Тайваня Ван Гоцай сообщил, что власти острова обсуждают размер компенсации семьям жертв крушения. По первоначальным оценкам, она может составить 5,4 млн тайваньских долларов (около 190 тыс. американских долларов) за каждого погибшего.

По его словам, сумма компенсации в случае гибели предварительно обсуждается в 5,4 млн тайваньских долларов, включая 100 тыс. тайваньских долларов компенсации в связи с утратой, 2,5 млн тайваньских долларов компенсации за инцидент на транспорте и 2,8 млн тайваньских долларов из специального фонда железнодорожного управления Тайваня.

Он добавил, что железнодорожное управление организует проезд и проживание для родственников погибших и пострадавших, которые хотят приехать на место ЧП.

Ранее сообщалось о 40 погибших в результате крушения поезда в Тайване. Отмечается, что больше всего пострадавших оказалось в последних вагонах, застрявших в туннеле.

Авария Taroko Express стала самым крупным происшествием на железной дороге острова с марта 1981 года, когда поезд столкнулся с грузовиком, стоявшим на путях, сошел с рельсов и упал в реку, тогда при крушении погибли 30 человек, пострадали 130.

Последняя крупная железнодорожная авария произошла на Тайване в октябре 2018 года, когда скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в уезде Илань на севере острова. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек, в результате ЧП 18 погибли, пострадали около 200.