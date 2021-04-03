Компания Apple всего лишь предлагает пользователям устанавливать российский софт

В то время как Samsung начал, согласно новому законодательству РФ, устанавливать российский софт на свои смартфоны, продаваемые на отечественном рынке, и сделал его неудаляемым, компания Apple сделала наоборот.

Покупателям новых «Айфонов» всего лишь предлагают установить обязательные российские приложения. Однако новое правило требует, чтобы смартфоны продавались с предустановкой отечественного софта, говорят эксперты.

Ранее разработчик ПО обратился в Samsung с просьбой не делать российские приложения неудаляемыми. Apple направляет покупателя на страницу магазина App Store, где тот может отказаться от отечественных мобильных приложений, после чего получит новый аппарат.