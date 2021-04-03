 

Минобороны Польши – нас заверили, что военное сотрудничество при новой администрации США будет только нарастать

03.04.2021, 2:26, Новости дня
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Новый глава Пентагона Ллойд Остин намерен и далее укреплять военное сотрудничество с Польшей и способствовать расширенному присутствию американских войск на польской территории, об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. В беседе с Polskie Radio Минообороны страны обратил внимание на то, что благодаря процессу вакцинации Варшава будет в состоянии в оперативном режиме принять до 20 тысяч американских солдат.


Reuters

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Соединённые Штаты продолжат отношения в военном плане с Польшей. В беседе с Polskie Radio он сообщил, что обсудил этот вопрос с новым главой Пентагона Ллойдом Остином. По его словам, Минобороны США заверило его в том, что оно будет и дальше укреплять американское военное присутствие в Польше. «Мы все сражаемся с эпидемией. Нам предстоит пройти через это непростое время. Мы активны: сейчас идёт процесс вакцинации», — подчеркнул Блащак. По его мнению, именно благодаря вакцинации Польша будет в состоянии в оперативном режиме принять до 20 тыс. американских солдат. 

«Это задача, которая была определена ​​в рамках подписанного 15 августа прошлого года соглашения об укреплении присутствия американских солдат», — подчеркнул глава Минобороны Польши.

По мнению Блащака, о тесных польско-американских отношениях свидетельствуют, среди прочего, закупки ракетного комплекса «Патриот», ракет «Химарс» и самолётов F-35, а также назначение генерала Адама Йокса на должность замкомандующего 5-м армейским корпусом США. Именно он будет держать в курсе дела штаб НАТО о ситуации на восточном фланге Североатлантического альянса. 

В беседе с Polskie Radio министр также поделился тем, что крайне доволен позицией новой администрации США, которая выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2». Одновременно он выразил свою обеспокоенность отсутствием реакции на продолжающееся строительство газопровода. «Германия всё ещё продолжает участвовать в строительстве этого проекта, несмотря на то что среди немецких политиков бытует мнение о том, что это политический, а не экономический проект, который следует остановить. Это на самом деле серьёзная трещина в евроатлантическом сотрудничестве», — резюмировал он. 



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