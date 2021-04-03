Обозреватель – в Одессе облили фекалиями памятный знак погибшим украинским военным
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В Одессе неизвестные облили фекалиями памятный знак погибшим в Донбассе украинским военным. Как пишет «Обозреватель», в пресс-службе полиции Одесской области заверили, что полицейские проверяют информацию относительно инцидента, которая была получена в результате мониторинга интернета.
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В Одессе неизвестные надругались над памятным знаком погибшим в Донбассе украинским военным, облив его фекалиями. Как передаёт «Обозреватель», об инциденте сообщил писатель и ветеран Валерий Пузик в Facebook.
«Утро. Сегодня. Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе неизвестные облили фекалиями», — написал он.
Как отмечает издание, памятный знак установлен на проспекте Шевченко возле здания Одесской областной госадминистрации.
В пресс-службе полиции Одесской области заверили, что полицейские проверяют информацию относительно инцидента.
«Сообщение о том, что неизвестные осквернили памятник воинам, погибшим в зоне проведения Операции объединённых сил, правоохранители выявили во время мониторинга интернет-сети. По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.
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