Мнение: Байден-миротворец

Президент США Джо Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Президенты двух стран поговорили. В том числе и о возможном вводе подразделений российской армии на территорию Донбасса.

В Белом доме заявили, что «президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».

С Донбассом все понятно, это территория суверенной Украины. Но причем тут Крым? Крым – это регион, который уже семь лет назад вернулся в Россию…. И сегодня говорить об агрессии в Крыму – это все-равно, что обвинять США в агрессии в случае переброски американских военных на Аляску…

В любом случае, похоже, что вторжения подразделений российской армии на Донбасс, территорию суверенной Украины, по всей видимости, не будет. Не захочет же Россия отправлять на Донбасс военную технику и личный состав, чтобы они там стали мишенью для американских ракет….

Фотографии Байдена и Зеленского отсюда

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