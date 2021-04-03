 

Кравчук назвал Россию «врагом» Украины

03.04.2021, 2:06, Новости дня
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Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для РФ «враг», а Белоруссия – «холуй».

«Как сказал Солженицын, «у РФ нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия. И это очевидно», – приводит заявление Кравчука в эфире телеканала «Украина» РИА «Новости».

«Не надо драматизировать ситуацию, что война на пороге. Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес – а это достижение мира и преодоление коронавируса», – считает Кравчук.

Накануне в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией, а также призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Кроме того, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.



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