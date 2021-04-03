 

Что произошло за день 2 апреля

03.04.2021, 1:42, Разное
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Коротко.

  • Около 30 российских правозащитников призвали уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову незамедлительно посетить Алексея Навального в колонии №2 Владимирской области. Омбудсмен сообщила «Интерфаксу», что направила обращение в Федеральную службу исполнения наказаний.
  • В Вашингтоне неизвестный въехал в ограду здания Капитолия, пострадали полицейские. По информации NBC News, водитель автомобиля умер. Канал утверждает, что после атаки он выскочил из машины и напал на полицейских с ножом, после чего они в него выстрелили. NBC со ссылкой на шефа местной полиции также сообщил, что один из раненых правоохранителей умер.

  • В Москве у посольства Таджикистана задержали участников акции в поддержку выдворенного из РФ активиста Иззата Амона. Проект «ОВД-Инфо» сообщал, что было заполнено примерно семь автозаков, позже он уточнил, что были задержаны больше 100 человек.

  • Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за то, что соцсеть не удалила «призывы» к несовершеннолетним выйти на акции в столице, которые проходили в конце января — начале февраля этого года в поддержку политика Алексея Навального. Сеть микроблогов признали виновной по ч. 2 ст. 13.41. КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению).

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  • Росстат опубликовал статистику по умершим с коронавирусом в РФ в феврале. По его данным, число скончавшихся непосредственно от COVID-19 уменьшилось на 37,7% по сравнению с январскими показателями.

    • Источник: Новая газета



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