Что произошло за день 2 апреля

Коротко. Около 30 российских правозащитников призвали уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову незамедлительно посетить Алексея Навального в колонии №2 Владимирской области. Омбудсмен сообщила «Интерфаксу», что направила обращение в Федеральную службу исполнения наказаний. В Вашингтоне неизвестный въехал в ограду здания Капитолия, пострадали полицейские. По информации NBC News, водитель автомобиля умер. Канал утверждает, что после атаки он выскочил из машины и напал на полицейских с ножом, после чего они в него выстрелили. NBC со ссылкой на шефа местной полиции также сообщил, что один из раненых правоохранителей умер. В Москве у посольства Таджикистана задержали участников акции в поддержку выдворенного из РФ активиста Иззата Амона. Проект «ОВД-Инфо» сообщал, что было заполнено примерно семь автозаков, позже он уточнил, что были задержаны больше 100 человек. Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за то, что соцсеть не удалила «призывы» к несовершеннолетним выйти на акции в столице, которые проходили в конце января — начале февраля этого года в поддержку политика Алексея Навального. Сеть микроблогов признали виновной по ч. 2 ст. 13.41. КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению). ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Замедление Рунета Попытавшись ограничить Twitter, власти реализуют «суверенный интернет» по иранской модели Росстат опубликовал статистику по умершим с коронавирусом в РФ в феврале. По его данным, число скончавшихся непосредственно от COVID-19 уменьшилось на 37,7% по сравнению с январскими показателями. — Источник: Новая газета