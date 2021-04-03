 

Международная и Европейская федерации журналистов отметили важность господдержки украинских медиа

03.04.2021, 1:38, Новости дня
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Международная и Европейская федерации журналистов отметили важность государственной поддержки украинских медиа. Об этом 31 марта сообщил сайт Международной федерации журналистов.

Две журналистские федерации заявили о поддержке наработанной Национальным союзом журналистов Украины резолюции Всеукраинского совещания редакторов, которая содержит 14 требований к украинскому правительству и парламенту.

Резолюция была одобрена 25 марта. В ней, в частности, содержатся положения, направленные на сохранение медиа, защиту рабочих мест в СМИ и защиту свободы информации в Украине. Письма поддержки от МФЖ и ЕФЖ будут направлены в Верховную Раду и Кабмин Украины.

Резолюция предлагает создать Фонд поддержки медиа по образцу аналогичных фондов в европейских странах, ввести налоговые каникулы для СМИ до конца карантинного периода, беспрепятственный доступ журналистам ко всем мероприятиям с участием власти в период пандемии, льготные кредиты для развития медиа и сохранения рабочих мест журналистов.

“Правительство Украины должно услышать требования НСЖУ и медиасектора и принять быстрые меры для сохранения средств массовой информации, свободы информации и рабочих мест в стране. Основание фонда финансовой поддержки журналистов и инвестирования в развитие СМИ является ключевым шагом для укрепления украинской демократии”, – отметила генеральный секретарь МФЖ Энтони Беланжер.

В НСЖУ сообщили, что проведенный в марте всеукраинский опрос газетчиков показал:

86% издателей жалуются на потерю рекламодателей;
50% редакций сократили заработные платы сотрудников;
в 40% изданий прошли увольнения;
28% редакторов прекратили сотрудничество с фрилансерами.

С начала пандемии в Украине закрылось 10% печатных СМИ, из них половина перешла в онлайн-формат, отметили в НСЖУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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