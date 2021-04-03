 

Данилов – Ляшко: Олег Валерьевич, вы не мой учитель, и не можете задавать мне такие вопросы

03.04.2021, 0:44, Новости дня
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Экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов повздорили в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, которое транслировалось 2 апреля на канале “Украина”.

Ляшко несколько раз задал вопрос Данилову о том, почему Украина продолжает покупать электроэнергию у России и Беларуси.

“В чем государственный интерес, когда Украина импортирует российскую и белорусскую электрику? Вы можете ответить на этот вопрос? Что мы выигрываем, когда импортируем белорусскую электроэнергию”, – спросил Ляшко.

Данилов в ответ на это сказал: “Такое впечатление, что я школьник и тут вроде как учитель начинает мне вопросы задавать. Олег Валерьевич, вы не учитель и не имеете права задавать такие вопросы. Это я у вас могу спросить: когда у нас в Верховной Раде по два, по три, по пять созывов сидят одни и те же депутаты, которые принимают под себя законодательные акты”.

Он перевел тему на санкции против лиц, которых подозревают в контрабанде, принятые сегодня на заседании СНБО.

1 февраля на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Президент Владимир Зеленский выступил за остановку импорта электроэнергии из России и Беларуси, сообщил накануне народный депутат от “Европейской солидарности”, член комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Михаил Бондар. Он опубликовал ответ главы государства на депутатский запрос по этому поводу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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