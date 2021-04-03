СНБО разрабатывает сценарии реагирования на возможную агрессию со стороны России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 2 апреля встретился с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой и обсудил с ней вопросы сотрудничества в сфере безопасности, информирует пресс-служба СНБО.

В релизе сказано, что стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в регионе, в частности, “в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусских стратегических учений “Запад-2021”.

Данилов сообщил послу, что СНБО круглосуточно мониторит ситуацию и разрабатывает разные сценарии реагирования на развитие событий.

“РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе”, – отметил секеретарь СНБО.

Галадза, в свою очередь, “отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики” и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины над временно оккупированными территориями, сказано в релизе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он. По данным Офиса президента на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня.

“Особый цинизм действий подразделений оккупационных сил РФ в том, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих ООС с объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную, так и на подконтрольную Украине территорию”, – отмечал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, это никак не угрожает им.

1 апреля военные атташе США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Украины Андреем Тараном и сообщили, что партнеры Украины “внимательно наблюдают за ситуацией”. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с Тараном, в ходе которого заверил главу Минобороны, что США не оставят Украину в случае эскалации российской агрессии.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

Зеленский 2 апреля заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно”, и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—