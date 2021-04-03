Украина ввела санкции против Россотрудничества

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций против 11 российских компаний, сообщают СМИ.

Под санкции попали 11 российских компаний, включая Россотрудничество, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Также под санкции попали 68 компаний, которые связаны с лицами, вошедшими в санкционный список контрабандистов, который также объявил украинский президент Владимир Зеленский.

В январе Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России.