 

Умер раненый при атаке на Капитолий в США полицейский

03.04.2021, 0:19, Новости дня
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Сотрудник полиции Капитолия, получивший ранение в ходе нападения на здание Конгресса в Вашингтоне, скончался, сообщают СМИ.

Полицейский получил ранение в ходе наезда автомобиля на контрольно-пропускной пункт, он скончался, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Напомним, здание Капитолия вечером в пятницу подверглось атаке, неизвестный на машине протаранил КПП. Сообщалось, что ранения получили двое полицейских и нападавший, водитель машины был задержан, он также ранее скончался.

В полиции Капитолия уточнили, что нападавший мужчина вышел из автомобиля с ножом, он не подчинялся приказам, информирует РИА «Новости». Там добавили, что инцидент, по предварительным данным, не связан с терроризмом.



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