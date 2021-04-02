 

Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского

02.04.2021, 23:58, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, отметив, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где Тарас Шевченко назван российско-украинским поэтом. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО. 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что уведомлений о санкциях пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность за безопасность сотрудницы в Киеве, исполняющей обязанности руководителя Россотрудничества, которая имеет дипломатический статус и формально является сотрудником посольства России.



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