 

В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым

02.04.2021, 23:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».

По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», – сообщил Арестович в эфире UKRLife.TV.

Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.

Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

В среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Пашинян заявил об отсутствии окончательного решения вопроса Карабаха

31.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Следственный эксперимент готов пройти, если не будут водить на цепи, как Юлю Кузьменко

07.09 / Артиллерия и резерв танков приведены в высшую боеготовность при проверке ВС Белоруссии

10.11 / National Interest – США отстают от России в разработке гиперзвуковых ракет

02.02 / Армения пожаловалась на Азербайджан в Европейский суд по правам человека

26.06 / Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлили до 1 августа

10.08 / Польша ответила Лукашенко на обвинения в управлении протестами в Минске

21.02 / Ученые рассказали о «поведении» черной дыры в центре Млечного Пути

31.07 / ZDF – США решили отозвать из Германии ещё больше военных, чем планировали

27.11 / Пострадавший учитель из школы Нальчика попал в реанимацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)