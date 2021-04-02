Чужих не бросаем

«Газпром» продлил соглашение с немецким футбольным клубом «Шальке 04» несмотря на то, что команда, скорее всего, отправится во вторую Бундеслигу.



Реакция футболистов «Шальке» на вылет из Бундеслиги. Фото: EPA

Срок предыдущего соглашения заканчивался летом 2022 года, и казалось бы, к чему спешить — все продления, а их было два, заключались накануне истечения договора. А тут вдруг сторонам приспичило встретиться больше чем за год до часа икс. Инициатором, скорее всего, выступил «Шальке 04» — безнадежному аутсайдеру Бундеслиги (последнее место, 14 очков до спасительной 15-й позиции) требовалось как можно раньше получить гарантии от титульного спонсора.

Никакого резона идти навстречу у «Газпрома», на первый взгляд, не было. Больше того — российский сырьевой гигант имел все основания сказать, что на вторую Бундеслигу он не подписывался: одно дело — спонсировать успешный клуб, регулярно выступающий в еврокубках, и совсем другое — помогать неудачникам. Которые играют в нынешнем сезоне так, что гордая надпись «Газпром» на их синих футболках смотрится скорее как антиреклама. И не напишешь в отчете о проделанной работе, что продвижение бренда идет успешнее, чем когда-либо, — это будет выглядеть как издевательство. То есть были все предпосылки для того, чтобы в лучшем случае дать понять немецкой стороне, что дальше пускать немалые деньги на ветер российская корпорация не намерена.

Но случилось чудо, и авторитетнейший член наблюдательного совета «Шальке 04» Маттиас Варниг с удовольствием констатировал: «Продлевая договор вне зависимости от лиги, «Газпром» в текущей ситуации посылает сильный знак верности и сплоченности, тем самым способствуя экономической стабильности клуба».

Тут неплохо добавить, что Варниг еще и исполнительный директор компании Nord Stream-2 AG, и они с Владимиром Путиным — бывшие коллеги по работе в спецслужбах («Штази» и КГБ), знакомые еще с конца 80-х годов прошлого века. Эти подробности чуть больше проясняют ситуацию с чемоданом без ручки под названием «Шальке 04» — тащить тяжело, а бросить никак невозможно. Когда твой друг в беде — ну и так далее.

На следующий день после переподписания «футбольного» соглашения в районе прокладывания «Северного потока — 2» появилось судно-трубоукладчик «Академик Черский», что намекало на продолжение работы по завершению грандиозного проекта, ситуация с которым не лучше, чем у «Шальке 04» в Бундеслиге. Правда, немецкий клуб дошел до такой жизни сам, а «Северный поток — 2» может пасть жертвой санкций. В частности, США испытывает такую неприязнь к проекту, что терпеть нет никаких сил.

Ответом на происки мирового жандарма и стал сигнал, посланный колеблющейся Германии. Переводя с елейного дипломатического языка, поддержка немецкого футбольного клуба означала, что русские своих не бросают. В смысле — не бросают и чужих, но не совсем чужих.

…В октябре 2006-го года в городе Дрездене у президента РФ Владимира Путина после завершения официального визита оставалось еще одно достаточно необычное дело — поучаствовать в подписании соглашения «Газпрома» с клубом «Шальке 04». Ситуация красочно описана президентским бытописателем Андреем Колесниковым. Организаторам проекта очень хотелось, чтобы в церемонии участвовала и Ангела Меркель, что было бы красиво, но чем-то это действо ее насторожило. Владимир Путин, напротив, был убежден во взаимной пользе соглашения, за которое ратовал и экс-канцлер, а в то время уже высокопоставленный сотрудник «Газпрома» Герхард Шредер.

История умалчивает, чья первоначально была идея, но энтузиазм, с которым воспринял ее президент России, не мог не произвести впечатления. Еще до того, как на бумаге появились подписи главных лиц с российской и немецкой стороны, было заключено соглашение о сотрудничестве между «Зенитом» и «Шальке 04» — то есть с настоящим и будущим подопечными социально ответственной российской корпорации. Малое предшествовало большому, отступать было некуда.

Вопрос, почему «Газпром» решил сделать щедрый подарок немецкому клубу, а не поддержал какой-нибудь российский в дополнение к уже имеющимся соглашениям, оставляю за скобками. Всех страждущих не обеспечишь, всем неимущим не поможешь — в этом есть своя логика, хотя стремление поддержать именно «Шальке 04» выглядело диковато. Во всяком случае, объяснить среднестатистическому россиянину, что необходимо помочь именно немецкому футболу деньгами российских потребителей газа, было достаточно сложно.

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То, что в проекте деятельно поучаствовал сам Владимир Путин, сразу повысило значимость данного проекта, хотя и не избавило от вопросов. Всем было ясно, что это решение не простое, а политическое. Я бы даже сказал — геополитическое. За соглашением о футбольном генеральном спонсорстве виделась большая стратегическая цель — не только продвинуть в Европу газовый бренд, но и создать в самом сердце Старого Света островок российского влияния. И никаких тайных операций, боже упаси, — помогаем исключительно футболу, даем толчок развитию одного из самых популярных немецких клубов. То, что за благородным жестом стоит не просто частный инвестор, а крупнейшая частно-государственная корпорация, только добавляло сделке солидности.

Базирующийся в Гельзенкирхене «Шальке 04» был выбран не случайно — шестикратный чемпион Германии стабильно популярен, в чем-то не меньше, чем «Бавария», у него огромный круг почитателей, регион со славными рабочими традициями, с большими возможностями влияния не только в рамках федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, но и на Германию в целом. Грубо говоря, политическое руководство Германии должно было как-то реагировать на щедрость Кремля.

То, что золотая эпоха «Шальке 04» (это год создания клуба) с пятью чемпионствами пришлась на эпоху национал-социализма, российской стороной в расчет не бралось — было и прошло. А вот то, что к середине нулевых сине-белые снова готовы были возглавить группу претендентов на свержение с трона «Баварии», не могло не учитываться при выборе стратегического партнера. В Германии забеспокоились, не слишком ли круто «Газпром» берет, но общественность тут же успокоил непосредственно президент России: «Бавария» может не волноваться, покупать «Шальке 04» российская корпорация не собирается. Тем не менее с такой весомой прибавкой, как 125 млн евро (по другим данным — 100 млн или даже меньше) за пять лет Гельзенкирхен мог замахнуться на большие дела.

Он и замахнулся. Много чего произошло с «Шальке 04» почти за полтора десятка лет с «Газпромом». На чемпионский статус рурский клуб не посягнул, но в 2010-м и 2018-м становился вице-чемпионом, в 2011-м дошел до полуфинала Лиги чемпионов, завоевав в том же году Кубок и Суперкубок Германии. «Газпром» в успешные сезоны исправно дополнял базовое соглашение бонусными выплатами, в какой-то момент «Шальке 04» финансово уступал разве что «Баварии», только на зарплату игрокам тратив 125 млн евро и имея возможность приглашать таких звезд, как культовый Рауль из мадридского «Реала» или Клас-Ян Хунтелар из «Милана». С каждым продлением соглашения (в 2011 и 2017 годах) ставки повышались, но бесконечно так продолжаться не могло — в смысле того, что мяч круглый, деньги есть и у других, а их наличие не только способствует, но и развращает.

Фанаты «Шальке» после матча с «Боруссией». Фото: EPA

Не знаю, присматривалось руководство «Газпрома» к тому, что тренеров подшефные меняют как перчатки, с трансферами то и дело прокалываются, а со звездами слишком легко расстаются. Клуб практически каждый год неплохо выступал в еврокубках, периодически огорчая и российские команды — в Лиге Европы дважды был обыгран «Краснодар», а в Лиге чемпионов — «Локомотив». С дружественным «Зенитом» и расходились по-дружески, одержав по одной победе в товарищеских матчах, — эти игры предусматривались соглашением между клубами. «Газпром» старался оживить и околофутбольную жизнь Гельзенкирхена, всячески продвигая свой бренд в попытках завоевать симпатии требовательной аудитории, особенно самой активной — фанатской ее части. Получалось с переменным успехом, но, в конце концов, были бы победы — будет и любовь.

Футбольные успехи отнюдь не означали, что признание «Газпрома» как титульного спонсора распространится и в общем на политику России. Один из критических моментов случился в конце марта 2014-го, когда Европарламент, возмущенный российским «взятием» Крыма, попытался убедить «Шальке 04» выйти на очередную игру без привычной газпромовской надписи на майках. Но на такой афронт, рискуя остаться без денег, клуб не пошел.

Все это время главным проводником теплых отношений с «Газпромом» был председатель наблюдательного совета клуба, миллиардер и «мясной король» Клеменс Теннис, который всячески подчеркивал свою близость не только с Алексеем Миллером, но и с Владимиром Путиным. По словам Тенниса, при очередной встрече Путин спрашивал не только про любимый айсбайн, то есть про свиную рульку, но и про то, как дела у «Шальке 04».

При этом руководство клуба всячески подчеркивало, что под дудку «Газпрома» плясать не собирается — представитель корпорации в наблюдательном совете права голоса не имел. Это продолжалось долго, пока этот пост летом 2019-го не занял влиятельный друг Владимира Путина Маттиас Варниг. Приход Вагнига оказался очень кстати, потому что наступали тяжелые времена. Рекордная 40-миллионная прибыль за 2018 год даже не покрыла долги, с главным тренером Доменико Тедеско после 0:7 от «Манчестер Сити» в плей-оф Лиги чемпионов расстались еще в марте 2018-го, и было понятно, что вернуть былое благополучие быстро не получится.

Но финансовыми и игровыми проблемами дело не ограничилось. Летом 2020-го пошатнулись позиции Клеменса Тенниса, который к тому моменту 19 лет возглавлял наблюдательный совет «Шальке 04». Да не просто пошатнулись, а катастрофически. На головном предприятии его мясного холдинга в городке Реда-Витенбрюк коронавирусной инфекцией заразились полторы тысячи человек, в основном гастарбайтеры. Обладатель почти полумиллиардного состояния, инвестировавший немалые деньги в российские предприятия, позволил себе некорректно высказаться по поводу своих работников, а выявленные прокуратурой подробности условий их проживания просто ужаснули общественность.

В вину работодателю было поставлено и то, что на жесткий карантин были посажены два округа земли Северный Рейн-Вестфалия. Фанаты его любимого клуба вышли к «Фильтнис Арене» с требованием немедленно выгнать капиталиста-эксплуататора. Манифестанты мотивировали свое требование еще и тем, что «Шальке 04» создавался как рабочий шахтерский клуб и негоже позорить славные традиции неблаговидными делами. Дружеские отношения с «Газпромом» от отставки Тенниса не спасли.

Осенью соперники принялись расправляться с «Шальке 04», как с вестфальской колбасой. Падение било рекорд за рекордом, и к весне стало ясно, что клуб вряд ли спасется от вылета из Бундеслиги. А потеря титульного спонсора означала бы, что про быстрое возвращение в элиту можно забыть.

То, что проблемы «Шальке 04» совпали с проблемами «Северного потока — 2», заставило стороны действовать незамедлительно. Роль Маттиаса Варнига в спасении соглашения принижать не стоит, но, по некоторым сведениям, понижение в классе примерно в два раза понизит и спонсорские выплаты — с 20 до 10 млн евро в год. Если клуб задержится во второй Бундеслиге, сумма продолжит уменьшаться, но если возвращение состоится быстро, то клуб получит и бонусы.

Так что история дружбы российской газовой корпорации и немецкого клуба на цифре 15 не заканчивается. Соответствующие службы «Газпрома» могут рапортовать своему руководству и руководству России, что взаимовыгодное сотрудничество продолжится вплоть до середины 20-х годов. Полагаю, что с облегчением выдохнули прежде всего представители немецкой стороны.

Ну а РФ в лице «Газпрома» выполнила свой союзнический долг. В то, что ее за это еще больше полюбят, не верят даже те, кто разрабатывал стратегическую линию под негласным девизом «Спорт есть продолжение политики средствами мягкой силы».

Не полюбят. Ни за что не полюбят.

Владимир Мозговой

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