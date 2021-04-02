Байден впервые позвонил Зеленскому, в Украине зафиксировали два коронавирусных рекорда. Главное за день

Первый звонок Байдена Зеленскому

Президент США Джо Байден 2 апреля впервые за два с половиной месяца после вступления в должность провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Зеленский после разговора заявил, что Украина и США “стоят плечом к плечу” для защиты своих демократий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что последняя неделя “была беспрецедентной для украинско-американских отношений”.

“Квинтэссенцией диалога стал сегодняшний разговор двух президентов. США знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная. Но это было именно решение американской стороны – разговаривать сегодня”, – сказал глава МИД.

Заседание СНБО – “черная пятница”

Сегодня на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против топ-10 украинских контрабандистов. Зеленский заявил, что от контрабанды госбюджет Украины недополучил 300 млрд грн, из них 100 млрд грн – в результате неэффективной работы таможни.

Президент заявил, что в Украине появилась своя версия “черной пятницы”. Это день, лица, “которые занимались большой распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам”, сказал президент. По пятницам традиционно раз в две недели или в месяц (бывает, чаще) на заседания собирается СНБО.

Кроме того, Зеленский сообщил, что государству вернули в собственность участок нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, который эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Однако в ходе передачи выяснилось, что 400 км нефтепровода уничтожили за два года, рассказал президент.

В Украине снова фиксируют максимальную суточную заболеваемость и смертность от COVID-19

За сутки 1 апреля в Украине подтвердили почти 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 433 смерти от болезни. Оба показателя – максимальные в стране с начала пандемии.

Карантинные ограничения усиливают в Винницкой области и Николаеве, о комендантском часе в стране пока речи не идет.

Ситуация на Донбассе

За последние двое суток на востоке Украины оккупанты 27 раз нарушили режим прекращения огня: 13 – 1 апреля и 14 – сегодня, – ранения получили четверо украинских военных, кроме этого, осколочные ранения сегодня получил один мирный житель.

Украина проинформировала Совбез ООН об обострении на Донбассе, Зеленский заявил, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно”, и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании.

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Бойко до сих пор не знает, убийца Путин или нет

Сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко заявил, что у него “нет данных”, чтобы считать президента РФ Владимира Путина убийцей (именно так главу Кремля называл Байден).

При этом у бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса сомнений нет. “Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: “Да, конечно, Путин – убийца”. Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это”, – сказал Ходжес.

Атака на Капитолий

Здание Конгресса США сегодня закрыли на вход и выход из-за внешней угрозы безопасности, у Капитолия заметили вертолет, “скорые”; Сенат и Палата представителей остановили работу. Это произошло после того, как неизвестный протаранил автомобиль, в котором находились сотрудники полиции Капитолия, вышел из машины и с ножом бросился на полицейских. Нападавшего застрелили, ранения получили двое полицейских (один из них скончался в больнице).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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