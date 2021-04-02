Более 100 сотрудников таможни уволили после заседания СНБО, среди них 17 руководителей

Более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов, были отстранены 2 апреля от работы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

Их уволили после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы. В ведомстве это назвали беспрецедентными мерами по борьбе с коррупцией.

“Кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям”, – отметили в посте.

В пресс-службе сообщили, что в Одесской таможне уволили 22 сотрудника, в Закарпатской – 23, в Киевской – восемь, в Волынской – 23 человека, в Галицкой – 46 работников, в Буковинской – троих.

https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/285858323149266

2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против топ-10 украинских контрабандистов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от контрабанды госбюджет Украины недополучил 300 млрд грн, из них 100 млрд грн – в результате неэффективной работы таможни.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

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