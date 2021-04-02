Данилов: Из-за контрабандистов Украина теряет 300 млрд грн в год

Украина из-за деятельности контрабандистов нелополучает 300 млрд грн в год. Об этом 2 апреля в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

“Был доклад руководителя нашей таможенной службы о том, что там сегодня происходит. И на сегодня на основании этого доклада и доклада, который делала Служба безопасности Украины, сегодня было принято беспрецедентное решение, которое говорит, что первая десятка контрабандистов, которая сознательно на протяжении определенного времени разрушает экономическую мощь нашего государства. О чем речь? Рассчеты, которые имеет СБУ и аппарат СНБО, говорят, что 300 млрд грн в год Украина недополучает за счет деятельности этих дельцов. И президент Украины сказал, что это – первая десятка, но, поверьте, не последняя. Эти люди действительно имеют паспорта Украины, и не только Украины. Это люди, которые создают свой конгломерат, имеют связи с другими странами и наносят очень большой ущерб нашему государству”, – заявил он.

Он также сообщил, что были отстранены от работы 187 таможенников, в “в понедельник будут еще отстранены, и не только таможенники, а все, кто участвует в этом позорном явлении”.

“Это будут люди, которые работают на границе, это представители силовых структур. Как говорил президент, “последует”, – сказал секретарь СНБО.

2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против 10 людей, которых совет считает причастными к контрабанде. СМИ назвали их имена.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

Также были отстранены более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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