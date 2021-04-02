 

В Украине заработал Центр противодействия дезинформации

02.04.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Украине начал работу Центр противодействия дезинформации. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook 2 апреля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Президент начал с того, что назвал заседания СНБО “черной пятницей” – днем, когда лица, которые занимались “распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам”. 

Он рассказал об итогах заседания и добавил: “Также сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу”.

“Он станет информационным щитом Украины и сделает все, чтобы “черная пятница” наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как снаружи, так и внутри страны”, – подчеркнул президент. 

Запуск работы центра анонсировал в феврале министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко. Среди основных задач центра министр называл выявление дезинформации, реагирование на нее и противодействие, а также просветительство и повышение медиаграмотности граждан Украины. Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине.

Ермак заявил, что центр “не будет политическим”, но в то же время президент “будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что центр был создан решением СНБО 11 марта.

2 апреля Зеленский назначил руководителя Центра. Должность заняла юрист Полина Лысенко. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Член СПЧ: «Свобода богохульствовать» не должна вызывать межрелигиозной напряженности

19.08 / Ученые объяснили появление НЛО на видео с МКС

06.01 / Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях

15.12 / В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки

31.01 / Россиянин досрочно победил в зачете Кубка мира в лыжной акробатике

24.12 / Россиян призвали умеренно потреблять алкоголь и еду во время праздников

09.08 / Министр окружающей среды Ливана подал в отставку

14.08 / Deutschlandfunk – депутаты Европарламента потребовали введения санкций против Белоруссии

07.11 / Политолог: Электронное голосование в РФ будет использоваться все шире

24.02 / Притула: Власть должна осознать – мы не будем ждать осуждения еще одного патриота в угоду кремлевскому фан-клубу. Мы не РФ или Беларусь и будем действовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)