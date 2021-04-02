В Украине заработал Центр противодействия дезинформации

В Украине начал работу Центр противодействия дезинформации. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook 2 апреля по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент начал с того, что назвал заседания СНБО “черной пятницей” – днем, когда лица, которые занимались “распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам”.

Он рассказал об итогах заседания и добавил: “Также сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу”.

“Он станет информационным щитом Украины и сделает все, чтобы “черная пятница” наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как снаружи, так и внутри страны”, – подчеркнул президент.

Запуск работы центра анонсировал в феврале министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко. Среди основных задач центра министр называл выявление дезинформации, реагирование на нее и противодействие, а также просветительство и повышение медиаграмотности граждан Украины. Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине.

Ермак заявил, что центр “не будет политическим”, но в то же время президент “будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что центр был создан решением СНБО 11 марта.

2 апреля Зеленский назначил руководителя Центра. Должность заняла юрист Полина Лысенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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