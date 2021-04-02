 

С начала войны на Донбассе из-за мин погибло более 40 детей – ЮНИСЕФ

02.04.2021, 23:52, Новости дня
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Представительство Детского фонда ООН в Украине (UNICEF Ukraine) накануне Дня просвещения по вопросам минной опасности, который отмечается 4 апреля, сообщило в Facebook, что на Донбассе с начала вооруженной агрессии РФ от мин погибли 42 ребенка. 

Еще 144 были ранены. В ЮНИСЕФ отметили, что нередко дети становятся жертвами снарядов, принимая их за игрушки.

“Я поднял эту вещь с земли и, вероятно, что-то нажал, и тогда она взорвалась”, – рассказал 14-летний Алексей, который потерял три пальца.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что сегодня обучение по вопросам минной опасности для детей по обе стороны линии разграничения остается важным.

https://www.facebook.com/UNICEFUkraine/posts/4005107729553728

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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