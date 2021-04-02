 

Bloomberg – экономика России восстанавливается после карантина

02.04.2021, 23:46, Новости дня
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Падение российской экономики за 2020 год оказалось куда меньшим, нежели во многих других странах, пишет Bloomberg. Основными причинами тому стали решение правительства не вводить повторный карантин и сравнительно небольшая доля сектора услуг в экономике. По мнению экспертов, при сохранении нынешних цен на нефть в 2021 году российский ВВП может вырасти на 2,5%.


Reuters

Российская экономика продолжила восстановление от коронавирусной рецессии в четвёртом квартале 2020 года на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, пишет Bloomberg.

Согласно данным российской статистики, общее падение экономики за год составило 3%. В сравнении с предыдущим годом ВВП упал на 1,8%, несмотря на то что изначальный прогноз был пессимистичнее.

Как отмечает издание, экономика РФ пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Ещё одной причиной небольшого снижения экономики является относительно небольшая доля сектора услуг. При этом падение курса рубля и рост глобальных цен на продовольствие вынудили ЦБ РФ впервые с 2018 года повысить ключевую ставку.

«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остаётся угрозой. До возвращения к нормальности ещё далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвёртому кварталу», — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.

Тем временем российское правительство постепенно сворачивает меры помощи, связанные с пандемией, и планирует повысить инвестиции в инфраструктуру, пишет издание. По словам министра финансов Антона Силуанова, общее количество выделенных средств за последующие три года составит $13 млрд. Бюджетный специалист экономической экспертной группы (ЭЭГ) Анна Суслина отмечает, что при условии сохранения нынешних цен на нефть российская экономика может за год подрасти на 2,5%. При этом она отмечает, что инвестиции в инфраструктуру дадут лишь временный эффект. Между тем, инфляция и падение курса рубля по-прежнему оказывают сильное влияние на уровень жизни россиян, отмечает Bloomberg. В феврале рост цен вышел на максимальный с 2016 года уровень: пытаясь обуздать инфляцию, правительство ввело ценовой контроль на некоторые типы продуктов.



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