Жители Сибири устроили стрельбу на свадьбе

Необычным способом выразить радость от присутствия на свадьбе воспользовались трое жителей города Лянтор в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Мужчины вышли на улицу из ресторана и начали стрелять в воздух, передает URA.Ru. Все они – уроженцы Кавказа. Нарушителей оштрафовали и лишили оружия. Известно, что один из них ранее привлекался к ответственности за оскорбление представителей власти.