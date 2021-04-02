 

Как назвал Лайшев Рудковскую? – Личное мнение

02.04.2021, 23:28, Разное
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Директор школы Самбо-70 Лайшев назвал Рудковскую дурой и рассказал, что фигуристка Трусова, провалившаяся на ЧМ в Стокгольме, возвращается к Тутберидзе.

Яночку не устроило ни то, ни другое, и она предсказуемо завопила: я тебе не жена, чтобы так сильно меня расстраивать!


Привет, Янка! У нас — медали! А у вас? Фото: Соцсети

«Лайшев, очнитесь, я вам ни жена, ни любовница и не ваша секретарша, чтобы меня дурой называть!»

Ну, будем считать что Рудковской виднее, как называли её мужья, любовники и начальники. Кто обзывается, тот сам так называется, на всякий случай процитировала Янка классика.

А что же Трусова — неужели, как и Косторная, возвращается к Тутберидзе?

Я думаю, нет. Если спортсмен не растёт, он падает. Трусова упала несколько раз и провалилась на чемпионате. Спортивного будущего у девочки, к сожалению, нет.

Этери дала шанс Косторной из жалости. Чтобы совесть была чиста, приняв её как на картине Рембранта «Возвращение блудного сына».


Сначала блудный не тренировался, а веселился в таверне, а потом пришёл — кается. Фото: Соцсети

Сын потребовал половину наследства, ушёл из дома, промотал все таланты, устроился батраком, где его не кормили, а потом прибежал к папочке, потому что жрать стало нечего.

Папочка простил. Наверное, и Этери не смогла не принять девочку. Шелудивого котёнка в подъезде — и того жалко.


Намного менее известна картина Мурильо на тот же сюжет — обратите внимание, какая хитрая моська у сыночка. Фото: Соцсети

Но есть ли смысл брать назад ещё и Трусову? Один раз — исключение. Возьмёшь второй раз — это станет правилом.

Тутберидзе не может позволить себе вводить камбэки за правило. Уходя — уходи, а если есть шанс вернуться, то многие девчонки по дури могут наделать глупостей. Ради них же самих, ради их спортивного будущего, нельзя спасать одну — тем более, когда и спасение невозможно. Карьера Трусовой уже завершена.

Необходимо, чтобы все воспитанницы чётко осознавали реальность: ушли от Этери — выступать закончили.

Или всё-таки стоит и её простить?

Источник: Лена Миро



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