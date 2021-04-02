США отменили санкции против Международного уголовного суда

Новая администрация Соединенные Штатов приняла решение отменить введенные правительством Дональда Трампа односторонние американские санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Согласно заявлению Блинкена, в пятницу глава действующий американской администрации Джо Байден одобрил аннулирование указа Трампа о введении рестрикций против МУС. Как отметил шеф американской дипломатии, это означает прекращение использования «экономических санкций и визовых ограничений» в отношении МУС, передает ТАСС.

«Как следствие, – сказал госсекретарь США, – санкции, введенные предыдущей [американской] администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, снимаются». Кроме того, Госдепартамент США отказался от «отдельной [от санкций] политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС», подчеркнул Блинкен.

Согласно заявлению главы Госдепа, администрация Байдена пришла к выводу, что санкционная политика США в отношении Международного уголовного суда «была неуместной и неэффективной». Тем не менее правительство США решительно не согласно с действиями МУС, касающимися ситуаций в Афганистане и Палестине, подчеркнул Блинкен.

В конце января в Госдепартаменте США заявили о тщательно изучить санкции администрации 45-го президента США Дональда Трампа в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС).

Напомним, 3 сентября 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Трампа, обвинил Международный уголовный суд (МУС) в политиканстве и коррупции. Днем ранее Минфин США ввел санкции против двух сотрудников МУС в соответствии с указом Трампа, который в июне разрешил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа. Евросоюз в свою очередь потребовал от США изменить позицию по МУС, обвинив Вашингтон в попытке помешать проведению расследований. РФ обвинила Соединенные Штаты в попытке давления на МУС с помощью санкций с целью скрыть преступления американских военных.