 

США отменили санкции против Международного уголовного суда

02.04.2021, 23:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая администрация Соединенные Штатов приняла решение отменить введенные правительством Дональда Трампа односторонние американские санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Согласно заявлению Блинкена, в пятницу глава действующий американской администрации Джо Байден одобрил аннулирование указа Трампа о введении рестрикций против МУС. Как отметил шеф американской дипломатии, это означает прекращение использования «экономических санкций и визовых ограничений» в отношении МУС, передает ТАСС.

«Как следствие, – сказал госсекретарь США, – санкции, введенные предыдущей [американской] администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, снимаются». Кроме того, Госдепартамент США отказался от «отдельной [от санкций] политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС», подчеркнул Блинкен.

Согласно заявлению главы Госдепа, администрация Байдена пришла к выводу, что санкционная политика США в отношении Международного уголовного суда «была неуместной и неэффективной». Тем не менее правительство США решительно не согласно с действиями МУС, касающимися ситуаций в Афганистане и Палестине, подчеркнул Блинкен.

В конце января в Госдепартаменте США заявили о тщательно изучить санкции администрации 45-го президента США Дональда Трампа в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС).

Напомним, 3 сентября 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Трампа, обвинил Международный уголовный суд (МУС) в политиканстве и коррупции. Днем ранее Минфин США ввел санкции против двух сотрудников МУС в соответствии с указом Трампа, который в июне разрешил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа. Евросоюз в свою очередь потребовал от США изменить позицию по МУС, обвинив Вашингтон в попытке помешать проведению расследований. РФ обвинила Соединенные Штаты в попытке давления на МУС с помощью санкций с целью скрыть преступления американских военных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Глобальное потепление превышает глобальное охлаждение

02.03 / “Очаровательная девочка, как и ее мама”, “Сдержанный папа”. Константин Меладзе показал дочь от первого брака

21.01 / “Я буду президентом для всех американцев”. Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык

20.08 / Эксперт призвал учитывать в деле Ефремова «энергетические дыры» и «аэрозольные облака»

08.03 / COVID-19 в Украине. Уровень госпитализаций превышен еще в одном регионе

13.02 / Роналду побил очередной рекорд: у форварда “Ювентуса” и сборной Португалии более полумиллиарда подписчиков в соцсетях

09.07 / США не стали связывать санкции против Китая с торговой сделкой

25.08 / Правозащитники собрали 450 свидетельств пыток задержанных после протестов в Беларуси

08.07 / Компания Xiaomi представила умный матрас

04.09 / США частично приостановили помощь Эфиопии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)