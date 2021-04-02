США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной

Вашингтон выразил озабоченность «дезинформацией» со стороны РФ о событиях на границе с Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы видели это кино и раньше: РФ ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами», – приводит слова Псаки РИА «Новости».

Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом.

Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.