 

Мнение: Состав британской АУГ

02.04.2021, 23:00, Разное
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Опубликованный состав британской АУГ построенной вокруг авианосца "Куин Элизабет".
Так как самостоятельно Британия собрать АУГ не в состоянии и приходится добирать состав АУГ за счет чужих кораблей, текущий состав позиционируют как "суверенное британское ядро" + союзники по НАТО. Также отмечается отсутствие в заявленном составе атомной подводной лодки.


Авианосец "Куин Элизабет".


Эсминец "Даймонд"


Эсминец "Салливанс" (США)


Фрегат "Кент".


Фрегат "Ричмонд"


Фрегат "Евертсен" (Голландия)


Вспомогательное судно снабжения "Тайдспринг"


Вспомогательное судно снабжения "Форт Виктория".

Источник: Colonel Cassad



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