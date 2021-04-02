Мнение: Состав британской АУГ
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Опубликованный состав британской АУГ построенной вокруг авианосца "Куин Элизабет".
Так как самостоятельно Британия собрать АУГ не в состоянии и приходится добирать состав АУГ за счет чужих кораблей, текущий состав позиционируют как "суверенное британское ядро" + союзники по НАТО. Также отмечается отсутствие в заявленном составе атомной подводной лодки.
Авианосец "Куин Элизабет".
Эсминец "Даймонд"
Эсминец "Салливанс" (США)
Фрегат "Кент".
Фрегат "Ричмонд"
Фрегат "Евертсен" (Голландия)
Вспомогательное судно снабжения "Тайдспринг"
Вспомогательное судно снабжения "Форт Виктория".
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Источник: Colonel Cassad
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