Мнение: Состав британской АУГ

Опубликованный состав британской АУГ построенной вокруг авианосца "Куин Элизабет".

Так как самостоятельно Британия собрать АУГ не в состоянии и приходится добирать состав АУГ за счет чужих кораблей, текущий состав позиционируют как "суверенное британское ядро" + союзники по НАТО. Также отмечается отсутствие в заявленном составе атомной подводной лодки.



Авианосец "Куин Элизабет".



Эсминец "Даймонд"



Эсминец "Салливанс" (США)



Фрегат "Кент".



Фрегат "Ричмонд"



Фрегат "Евертсен" (Голландия)



Вспомогательное судно снабжения "Тайдспринг"



Вспомогательное судно снабжения "Форт Виктория".

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