 

Зеленский говорил с Байденом о реформах и борьбе с олигархами и пригласил США принять участие в Крымской платформе – Офис президента

02.04.2021, 22:58, Новости дня
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Президент США Джо Байлен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что Украина для него очень важна. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 2 апреля.

В ОПУ заявили, что большое внимание лидеры уделили развитию демократии в обеих странах.

“Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии – сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден отметил, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами”, – говорится в сообщении.

Зеленский сказал, что Украина и США “стоят плечом к плечу”, когда речь идет об укреплении демократии в двух странах.

Также, как сообщает ОПУ, президенты отметили важность борьбы с олигархатом, и Зеленский подчеркнул, что “политика Украины направлена на системную деолигархизацию”. 

Собеседники также обсудили внедрение реформ в Украине. В частности, Зеленский отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры, сообщил о внедрении земельной реформы и реформы судопроизводства, а также реформировании Конституционного Суда.

“Президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов”, – заявили в ОПУ.

Еще одной из тем разговора стала ситуация на Донбассе и в Крыму. В частности, Зеленский рассказал Байдену об инициативе саммита Крымской платформы и пригласил США принять в нем участие.

“Крымская платформа – единственная площадка на сегодня, направленная на деоккупацию Крыма и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове”, – отметил украинский президент.

Он пригласил Байдена посетить Украину в годовщину независимости 24 августа.

“Президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину”, – сообщили в ОПУ.

Зеленский также заявил Байдену, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.

“Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО”, – говорится в сообщении.

Первый разговор президентов Украины и США состоялся 2 апреля. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, он длился около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом ситуацию на Донбассе и борьбу с коррупцией в Украине. Также, по словам Зеленского, он говорил с Байденом об участии США в Крымской платформе и “будущем визите президента Байдена в Украину”.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Его администрация последовательно поддерживает Украину. Байден после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

Последовательно поддерживает Украину и госсекретарь США Энтони Блинкен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал одним из первых, с кем он провел переговоры после вступления в должность.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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