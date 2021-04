Здание Конгресса США закрыли из-за угрозы безопасности, есть раненые

2 апреля здание Конгресса США закрыли на вход и выход из-за внешней угрозы безопасности, сообщила корреспондент CBS News Кэтрин Уотсон в Twitter.

Она опубликовала предупреждение полиции, которое распространили среди сотрудников Капитолия.

“Из-за внешней угрозы безопасности всем зданиям комплекса Капитолия США: вход и выход в настоящее время закрыты. Вы можете перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии”, – сказано в оповещении.

This is new, this is happening right now.

— Kathryn Watson (@kathrynw5) April 2, 2021

CNN сообщает, что их журналистка видела машины скорой помощи и вертолет у здания. Пресс-секретарь пожарной службы Вашингтона проинформировал телеканал, что они реагируют на сообщения о стрельбе в районе северной части заграждения Капитолия и будут перевозить пострадавших.

Видео происходящего обнародовал журналист Джейк Шерман.

Chopper left. pic.twitter.com/FkD6oATDCd

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

Полиция Капитолия (USCP) проинформировала, что неизвестный протаранил автомобиль, в котором находилось двое сотрудников USCP, они ранены. Нападавшего задержали, его и двух полицейских доставили в больницу.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Шерман отметил, что сейчас в Капитолии “жутко тихо и пусто”, Сенат и Палата представителей не проводят заседания.

I’m in the Capitol right now, and its eerily quiet/empty. House and Senate are both out of session.

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—