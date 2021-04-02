 

Атака на Капитолий. Скончались один из раненых полицейских и нападавший

02.04.2021, 22:58, Новости дня
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2 апреля в результате атаки возле здания Конгресса США были ранены два офицера полиции Капитолия, один из них скончался, второй был доставлен в больницу. Об этом сообщило The New York Times.

Нападение произошло днем в пятницу. Неизвестный протаранил автомобиль, в котором находились сотрудники полиции Капитолия. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

По его словам, злоумышленник вышел из машины с ножом и бросился на полицейских, нападавшего застрелили.

После нападения здание Конгресса было закрыто на вход и выход.

The New York Times отметило, что нападение стало самой серьезной угрозой безопасности Конгресса США после штурма Капитолия 6 января.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, бывший президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более чем 200 участникам штурма предъявили обвинения, отмечает Reuters.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовало 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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