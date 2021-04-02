CNN – саудовский принц отрицает, что ОПЕК+ увеличила добычу нефти под давлением США

Страны ОПЕК+, куда входит и Россия, приняли решение постепенно нарастить объём производства на фоне роста цен на нефть и возможного увеличения туристического потока летом благодаря массовой вакцинации, пишет CNN. Правда, накануне встречи прошли переговоры министров энергетики США и Саудовской Аравии, однако представитель последней опроверг утверждение, что на них затрагивались вопросы нефтяных рынков.



Reuters

Организация стран — экспортёров нефти договорилась постепенно увеличить объём производства в течение трёх месяцев, пишет CNN. Такое решение было принято после резкого скачка цен на нефть и призыва США оставить её доступной.

Как рассказывает издание, организация ОПЕК+ удерживала около 8 миллионов баррелей в день, при этом Саудовская Аравия дополнительно сократила своё ежедневное производство на 1 миллионов баррелей. Однако теперь, согласно внутренним источникам, участники альянса будут увеличивать ежедневное производство на 350 тыс. баррелей в следующем месяце, потом ещё на 350 тыс. баррелей в июне и примерно на 440 тыс. баррелей в июле. Саудовская Аравия станет постепенно снижать добровольные ограничения и к июлю полностью от них избавится.

Отмечается, что в своём решении наращивать производство нефти ОПЕК+ делает ставку на то, что этим летом в ведущих экономиках мира ускорится процесс массовой вакцинации и больше людей начнут путешествовать, что повысит спрос на энергоресурсы. Кроме того, такой шаг ознаменует переход организации стран-экспортёров к более агрессивной стратегии после месяцев осторожного подхода на фоне опасений, что восстановление мировой экономики затормозится.

К перемене курса альянс склоняли также Соединённые Штаты: накануне встречи министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм сказала в Twitter, что провела «конструктивный» разговор со своим саудовским коллегой принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. «Мы подтвердили важность международного сотрудничества для обеспечения доступности и надёжности энергоресурсов для потребителей», — приводит информационный сайт слова министра. Выбранный момент времени и тема для переговоров заставляет предположить, что США выступают за наращивание производства после того, как цена на нефть марки Brent за последние пять месяцев выросла на 70%. При этом цены на бензин в Америке тоже подскочили и теперь в среднем составляют $2,88 за один галлон.

В то же время в четверг принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд опроверг утверждение, что давление Вашингтона сыграло роль в принятии решения о росте производства. В разговоре с журналистами он заявил, что не говорил с Грэнхолм о «нефти, нефтяных рынках или ценах на нефть».

Рост цен внушил производителям бо́льшую уверенность в том, что ограничения поставок позволили рынку найти прочную основу после обвала из-за пандемии, однако по-прежнему существуют причины для беспокойства. В ЕС наблюдается рост заражений коронавирусом, а в вакцинации возникли серьёзные задержки. Ранее на этой неделе ОПЕК+ сократил прогноз предполагаемого роста мирового спроса на нефть в связи с ухудшением ситуации в Европе, которая может резко сократить спрос на авиаперелёты и путешествия второе лето подряд.