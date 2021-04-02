 

Слова Венедиктова о переговорах Лукашенко с Тихановской оценили: Инструмент манипуляции и игры с Западом

02.04.2021, 22:48, Разное
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Главный редактор радио “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов ранее анонсировал переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционером Светланой Тихановской. Журналист рассказал, что диалог будет вести Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Политолог усомнился в правдивости слов Венедиктова. Павел Усов признался, что не верит в возможность диалога власти с оппозицией. По словам эксперта, давление на инакомыслящих в республике постоянно растет: возбуждаются новые уголовные дела, число арестованных стремительно увеличивается.

Аналитик не увидел смысла в распространении слухов о предстоящих переговорах. “Он (Алексей Венедиктов – Прим. ред.) просто не понимает, что реально происходит в Белоруссии”, – отметил Усов. Политолог заявил, что журналиста используют как “один из инструментов манипуляции и игры России с Западом”.

Вместе с этим эксперт исключил связь между словами Венедиктова и призывом Тихановской к голосованию за переговоры с властью. Оппозиционер не раз пыталась связаться с Кремлем, однако ее запросы игнорировали. Усов объяснил, что ее не рассматривают как достойную политическую фигуру.

Ситуация в Белоруссии обострилась в августе прошлого года. Сторонники Тихановской обвинили руководство страны в подтасовке результатов выборов. В ряде городов прошли массовые акции протеста, которые были жестко подавлены сотрудниками силовых структур.



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