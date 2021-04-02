 

Под Новосибирском шестилетнюю девочку судят за долги умершей матери

02.04.2021, 22:48, Разное
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Колыванский районный суд в Новосибирской начал рассмотрение дела в отношении ребенка шести лет, оставшегося без матери, передает Общественная служба новостей. После того, как женщина умерла, девочка унаследовала не только ее имущество – часть доли квартиры, но и задолженность.

Местная энергетическая компания требует от ребенка 26 тысяч рублей. У семьи же нет средств даже на адвоката – интересы девочки в суде представляет ее дядя. Родные ребенка просили поддержки у регионального прокурора и уполномоченного по правам ребенка, однако никакого ответа на свое обращение так и не получили.



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