Плохая мать – Личное мнение

«С Днём Рождения, моя добрая, красивая, честная, талантливая, любимая девочка!»



Фото: Соцсети

Хорошие слова? Плохие, если, конечно, знать, к кому они обращены.

Этими словами несколько дней назад Лариса Гузеева поздравила с днём рождения дочь.

Посмотрим видео этой самой дочери?

https://t.me/lenamiro/8516

Сдаётся мне, что такого поздравления «любимая девочка» не заслуживает от слова «совсем».

Двадцать один год — дитятку. Уже давно — не девочка и даже не бунтующий подросток, а баба. Большая, взрослая, половозрелая баба.

И эта самая баба напилась в хлам и изрыгает из себя в публичное пространство матерную речь.

Где эта баба работает? Где учится? Чем занимается помимо того, что бухает, позорит себя и свою семью и сдирает со стен обои?



Фото: Соцсети

Год за годом Лариса Гузеева, движимая слепой материнской любовью, оправдывает непотребное поведение дочери. Нападает на тех, кто критикует её ребёнка, которая уже давно не ребёнок, а, повторю, большая, взрослая, половозрелая баба.

Баба, которая выплёвывает еду в руку матери. Пожалуй, процитирую Ларису:

Недавно мы сидим за обедом с дочкой, едим. Вдруг Леле что-то не понравилось, она говорит: «Мам, протяни руку». И сплевывает туда. Я ей говорю: «Леля, тебе 20 лет!». Она мне: «И что? Если это невкусно!»

Я давно пришла к выводу, что слепая материнская любовь — хуже материнской холодности и даже не любви.

У человека, недолюбленного матерью, есть шанс хорошо устроить свою жизнь. Человек, залюбленный матерью-наседкой, — это всегда неприспособленное к жизни чмо с большими претензиями к миру.

Из интервью дочери Гузеевой:

Мы позавтракали пивом в «Атриуме», мы так делаем иногда. А потом я увидела секонд-хенд, наскребли денег и купили свадебные платья.



Фото: Соцсети

То комнату разгромит, то еду матери в руку выплюнет, то пивом позавтракает, но всё равно — «талантливая, любимая девочка»?

А в чём талант-то, собственно? И где можно полюбоваться результатами этого таланта, а, Ларис?

Или, может, дочь твоя — обыкновенная хамка и лентяйка, а ты — плохая мать, которая не смогла нормально воспитать дочь?

А как воспитываете своей детей вы? Расскажите о своих методах.

—