Мнение: Реклама телефонного спама, карго-культы и коллективный иск к «Почте России»

1. Восхитительный симбиоз. Интернет-издание «Газета» рекламирует, цитирую, «автоматический обзвон роботом» (скриншот приложен к посту). Интересно, что на очереди? Реклама «автоматической массовой рассылки писем потенциальным клиентам»? Реклама «работы курьером с окладом 100 тысяч рублей в неделю»? Я бы не удивился.

2. В отдалённых уголках мира до сих пор существуют самые настоящие карго-культы. Как они выглядят, показано в фотообзоре от «Ленты.Ру»:

https://lenta.ru/photo/2021/03/31/cargo/

Туземцы на островах в меланезийской части Океании веками не знали о благах цивилизации, довольствуясь одеждой из соломы и шкур, охотясь и возделывая землю. Все изменилось в XX веке с приходом иностранцев, и в первую очередь, американских военных во времена Второй мировой войны. Но более всего папуасов поразили ящики с вещами, провизией и медикаментами, падающие с небес на белых куполах из шелка. Все их знания об этом чуде уместились в одно слово «карго» (груз), которое произносили странные чужеземцы, забирая «небесные ящики».

Объяснить происходящее логически местные народы не смогли, а потому придумали свои теории: белые люди якобы просто перехватывают дары богов, которые на самом деле им не предназначаются. Именно с этого по всей Меланезии стали появляться так называемые карго-культы — «культы самолетопоклонников». Папуасы начали повторять действия иностранцев — строить деревянные самолеты, проводить подобия маршей — в надежде на появление чудесных грузов. Однако белые ушли, проходили десятилетия, а божественное карго все не приходило.

Постепенно культы стали отмирать, и на сегодняшний день в мире осталось лишь пара десятков таких странных магическо-религиозных практик.

Впрочем, карго-культы в широком смысле слова – явление гораздо более распространённое. Они во всей красе процветают у наших недалёких соседей, а кое-кто до сих пор пытается продвигать их в России.

Что же касается туземцев из Океании, я удивлён, как мало на нашей планете настоящих троллей. Чего стоит какому-нибудь зажиточному австралийцу нанять самолёт, долететь до культистов и сбросить им несколько ящиков с припасами, наклеив на них для пущего эффекта фотографию местного шамана?

3. Читатели пишут:

Коллективный иск в защиту интересов группы лиц. Такая глава недавно появилась в гражданском кодексе РФ.

Один из первых исков подан к «Почте России». Истцы коллективно требуют компенсации за нарушение сроков доставки международных отправлений. О проблеме писали СМИ, но изменений в работе «Почты России» так и не произошло. С существенными задержками сроков доставки граждане продолжают сталкиваться.

Заявители требуют выплаты неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. По данному делу нотариус удостоверил первое в России соглашение о несении участниками группы судебных расходов. Раньше таких исков почти не было — рассматривать требования индивидуально нецелесообразно из-за непропорциональных судебных расходов. Еще один довод в пользу подачи коллективного иска — участие в нем удобно для граждан по всей России. Присоединиться к иску на сайте проекта можно и просто, а участвовать в рассмотрении иска лично не обязательно.

Симоновский районный суд Москвы, дело № 02-2438/2021, первое судебное заседание назначено на 23.04.2021: https://mos-gorsud.ru/rs/simonovskij/services/cases/civil/details/66223fb1-8623-11eb-81cb-4f22e605e359

Сайт проекта: https://pochta.arbitrageru.legal/

Подробности: https://zakon.ru/discussion/2021/3/24/kollektivnyj_isk_k_pochte_rossii_doshel_do_suda__zayaviteli_trebuyut_kompensacii_za_prosrochku_mezhd