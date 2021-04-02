Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

…за отказ удалить «призывы» к несовершеннолетним выйти на акции протеста.

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить «противоправную информацию». Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда.

Речь идет об информации с «призывами» к несовершеннолетним выйти на акции в Москве, которые проходили в конце января — начале февраля этого года в поддержку политика Алексея Навального.

«Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей», — заявили в суде.

ОБНОВЛЕНО 14:03

Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3,3 миллиона рублей, всего сегодня слушается вопрос по трем штрафам. Таким образом, теперь штраф составил 6,5 млн рублей.

Twitter получил третий штраф в размере 2,4 млн рублей. Сумма штрафов составила 8,9 млн рублей.

В марте этого года Роскомнадзор передал в суд три административных протокола по статье 13.41 КоАП в отношении компании Twitter из-за неудаления запрещенной информации. В Twitter в ответ заявили, что «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

Это произошло после того, как Роскомнадзор объявил, что замедляет работу Twitter, так как соцсеть, по мнению надзорного ведомства, не удалила более трех тысяч материалов с запрещенной информацией. После этого пользователи стали жаловаться на сбои в работе сайтов Кремля, Госдумы, Роскомнадзора, ряда других министерств и ведомств и на медленную работу всех сайтов с «t.co» в домене. Затем, 15 марта, Роскомнадзор пригрозил, что заблокирует Twitter в РФ через месяц, если соцсеть до этого не удалит запрещенную информацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о привлечении к участию в несогласованных публичных мероприятиях несовершеннолетних (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) в январе. В СК тогда уверили, что сторонники Навального «размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах РФ 23 января».

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