Мнение: Одесса. Утро. Неизвестные

В Одессе прямо у местной ОГА неизвестные облили нечистотами памятник убитым на Донбассе украинским карателям.

Это уже не первый раз, когда местные обливают данный памятник, только ранее это делали с помощью краски.

Причастных ищут.

PS, Несколько ранее в Сумах был задержан мужчина, который сорвал флаг Украины с могилы бывшего комбрига 128-й горно-пехотной бригады, который в 2019-м году подорвался на мине на Донбассе.

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