 

Мнение: Одесса. Утро. Неизвестные

02.04.2021, 22:06, Разное
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В Одессе прямо у местной ОГА неизвестные облили нечистотами памятник убитым на Донбассе украинским карателям.
Это уже не первый раз, когда местные обливают данный памятник, только ранее это делали с помощью краски.
Причастных ищут.

PS, Несколько ранее в Сумах был задержан мужчина, который сорвал флаг Украины с могилы бывшего комбрига 128-й горно-пехотной бригады, который в 2019-м году подорвался на мине на Донбассе.

Источник: Colonel Cassad



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