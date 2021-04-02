Кулеба: Эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений

Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой Украинского государства Владимиром Зеленским состоялся 2 апреля по инициативе американской стороны. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и YouTube-канале Shuster online.

“Эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений. Впервые на моей памяти в хронологическом порядке переговорили: советник по вопросам национальной безопасности президента США и глава Офиса президента Украины, министры иностранных дел двух стран, начальники генеральных штабов, министры обороны двух стран. Квинтэссенцией диалога стал сегодняшний разговор двух президентов. США знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная. Но это было именно решение американской стороны – разговаривать сегодня”, – сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что в США сегодня нерабочий день – Страстная пятница.

“Несмотря на то, что день нерабочий, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину и реформы, которые инициировал президент Украины”, – подчеркнул министр.

Шустер спросил, о какой именно поддержке со стороны главы Белого дома идет речь: о реформах или обострении на Донбассе.

“[Байден звонил, чтобы] и поддержать Украину в связи с действиями России, которые мы наблюдаем. И безусловно, они говорили о реформах, и Байден поддержал инициативы, которые реализует Зеленский”, – ответил Кулеба.

“Президент Байден проинформирован о том, что происходит, и что Украина может рассчитывать на безоговорочную поддержку в этой ситуации. Это очень четкий сигнал”, – добавил он.

Глава МИД отметил, что в ходе предыдущих переговоров на уровне министров и советников стороны обсуждали действия в случае дальнейшей эскалации.

“Каждая из сторон будет делать все, чтобы Украина могла себя защитить и чтобы не допустить развязывания войны со стороны РФ”, – резюмировал Кулеба.

Первый разговор президентов Украины и США состоялся 2 апреля. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, он длился около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Зеленский после разговора заявил, что Украина и США “стоят плечом к плечу” для защиты своих демократий.

Байден вступил в должность президента США 20 января. Его администрация последовательно поддерживает Украину. Глава Белого дома после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

Последовательно поддерживает Украину и госсекретарь США Энтони Блинкен. Кулеба стал одним из первых, с кем он провел переговоры после вступления в должность.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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