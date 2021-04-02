СМИ назвали фамилии контрабандистов, попавших под санкции СНБО

В список контрабандистов, против которых 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, включены 11 российских компаний. Об этом написало ZN.UA со ссылкой на документ.

По информации издания, в числе топ-10 лиц, причастных к контрабанде, одесские бизнесмены Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, а также Александр Кравченко, Владимир Дидух, Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Орест Фирманюк и Александр Ереминчук.

Санкции введены в отношении 68 компаний, связанных с этими людьми.

Издание Mind.ua в статье “Главные контрабандисты Украины. Кто они”, опубликованной в августе 2019 года, отметило, что Шермана, специализировавшегося на морских грузовых перевозках и импорте одежды, называли одним из партнеров Альперина.

В публикации также упоминался попавший под санкции Фирманюк.

“Начинал предприниматель с нескольких брокерских контор, которые занимались подготовкой документов и “решением вопросов” проведения таможенного оформления товаров. В одесском и ильичевском портах до сих пор в ходу схема “растаможка через модных брокеров”, а о возможностях фирм Фирманюка открыто говорить готовы единицы”, – писало издание.

2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против топ-10 украинских контрабандистов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от контрабанды госбюджет Украины недополучил 300 млрд грн, из них 100 млрд грн – в результате неэффективной работы таможни.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

Зеленский в ноябре 2019 года называл Альперина “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”.

—