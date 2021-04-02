Довыборы в Раду. Кошулинский заявил об уголовном производстве по факту пропажи бюллетеней в 87-м округе

Из-за возможных нарушений во время промежуточных выборов в одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области полиция открыла уголовное производство. Об этом кандидат в народные депутаты от “Свободы” Руслан Кошулинский сообщил в комментарии “4 каналу” утром 2 апреля.

Он напомнил, что окружная комиссия отправила на пересчет и уточнение результатов 20 участков. К утру, по его данным, заканчивали пересчитывать результаты на седьмом участке.

“По моей информации, на двух участках признали, что выборы вообще не состоялись – это поселок Микуличин. На двух участках нашли нарушения, которые привели даже к открытию уголовного производства. Пропало около 100 бюллетеней. С учетом этого вызвали полицию. На другом участке – в том же поселке – члены ОИК нашли несоответствие действующему законодательству и приняли решение не признавать выборы на этих участках состоявшимися”, – сказал он.

Кошулинский заявил, что ЦИК может признать недействительными выборы во всем округе, если такими признают выборы на участках, где голосует 10% избирателей.

По информации общественной сети “Опора”, к вечеру члены ОИК обнаружили несовпадение числа бюллетеней на упаковках с реальным уже на трех участках. Аналитики “Опоры” не рассматривают “перспективу невозможности установления результатов выборов в округе”. С правовой точки зрения это не предусмотрено, считают они.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По состоянию на 11.45 2 апреля окружная избирательная комиссия обработала 92,3% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,3%), на втором месте – кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко (29,8%), на третьем – Кошулинский (28,79%).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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