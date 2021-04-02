В Болгарии найден фрагмент рельефа с изображением греческих воинов

Археологи обнаружили фрагмент терракотового рельефа с изображением древнегреческих воинов на территории Созополя, на черноморском побережье Болгарии. Артефакт датируют 500 годом до н.э.

На фрагменте можно рассмотреть двух гоплитов на марше в касках коринфского стиля и бронированных нагрудниках. У одного из них в правой руке находится копье, а к спине привязан щит. Левой рукой воин прижимает рог ко рту. Находка является частью большого фриза, который был украшением храма Аполлона.

Город, расположенный в юго-восточной Болгарии, известный как Созополь, в 7 веке до н.э. основали колонисты из греческого Милета. Они назвали один из старейших городов западного побережья Черного моря Аполлонией Понтийской, в честь божества-покровителя Милета – Аполлона. Созополь был известен бронзовым колоссом Аполлона высотой 45 футов, созданным в V веке до н. э. Греческая скульптура находилась за пределами раннеклассического храма Аполлона Ятроса (целителя) в течение 400 лет, пока римляне не разграбили его в 72 г. до н. э. Колосс был утерян в 4 веке, вероятно, расплавлен вместе со многими другими языческими изделиями из бронзы.

Храм Аполлона находился на месте нынешнего острова Святого Кирикуса. Впервые археологические раскопки здесь проводил в 1904 году французский дипломат Л. Дегран. Дальнейшему исследованию помешали войны – до 2005 года остров был ограничен военной зоной. Другие части терракотового фриза удалось обнаружить в 2018-2019 годах. В ходе раскопок всего было найдено 20 фрагментов одного сюжета. Археологи Деграна также выявили часть фриза, которая пополнила коллекцию Лувра. Она точно повторяет сцену, изображенную на фрагменте недавно найденного рельефа, однако менее изношена.

Источник: www.thehistoryblog.com